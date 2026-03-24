Jong Oranje-aanvaller Ernest Poku is dit seizoen een vaste waarde bij Bayer Leverkusen, maar zelf had hij het ook niet zo snel verwacht. Terwijl de 22-jarige Poku zich deze interlandperiode meldt bij Jong Oranje voor het cruciale duel met Noorwegen, blikt hij terug op zijn stormachtige ontwikkeling. "Daardoor ben je tóch een beetje teleurgesteld", erkent Poku tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Poku maakte afgelopen zomer een sensationele transfer van AZ naar Bayer Leverkusen. Voor het Nederlandse talent is het pas zijn eerste seizoen in het buitenland, maar Poku is meteen één van de spelers met de meeste minuten bij Die Werkself. "Ik had ook niet verwacht dat ik meteen in de basis zou komen. Het gaat me best aardig af, maar uiteindelijk wil je altijd meer. Ik ben nog niet tevreden, maar het gaat wel de goede kant op."

Rendement opkrikken

Een belangrijk aandachtspunt voor de Jong Oranje-international was zijn rendement. Bij AZ was Poku vaak dreigend, maar de cijfers bleven achter: zes doelpunten en veertien assists in 79 wedstrijden. "Als je kijkt naar die tijd had ik heel veel kansen en was ik dreigend, maar qua rendement was dat nog te laag. Dat wilde ik dit seizoen per se verbeteren en dat lukt me aardig", zegt Poku, dit seizoen goed voor vijf goals en zeven assists in veertig duels.

Van buitenspeler naar wingback

Vooral aan het begin van het seizoen liet de aanvaller van Jong Oranje meteen zien wat hij in huis heeft. Met vier goals en twee assists in zijn eerste zes wedstrijden was hij direct beslissend. "Hopelijk komt die fase weer heel snel terug", vervolgt Poku, die wel weet waarom zijn statistieken momenteel tegenvallen. "Op wingback wordt er natuurlijk wel wat anders gevraagd. Dat maakt wel verschil."

Wie Jong Oranje en AZ de afgelopen jaren volgt, kent Poku vooral als pijlsnelle buitenspeler. In Duitsland bestrijkt hij echter regelmatig de hele flank. De jeugdinternational wisselt tussen rechts en links en heeft daar geen moeite mee. "Natuurlijk wil je je als voetballer focussen op één positie, maar ik vind het niet vervelend. Ik ben altijd al veelzijdig geweest. Bij AZ onder 15 speelde ik al op alle posities in de aanval", lacht hij.

Prachtige Champions League-affiches

Toch speelt Poku dit seizoen vooral als wingback, al nuanceert hij dat zelf. "Eigenlijk ben ik gewoon rechtsbuiten als we domineren. Natuurlijk kom je af en toe op de backpositie uit, maar ik ben met name hoog op het veld te vinden." In de Champions League werd Poku al stevig getest. "Tegen Arsenal en Manchester City moet je wel meer verdedigen", zegt hij met een grote grijns.

Opmerkelijk genoeg was de uitwedstrijd tegen City (0-2 winst) misschien wel zijn beste optreden van het seizoen. "Nou ja… De eerste helft vond ik mezelf wat minder, maar in de tweede helft speelde ik wel goed", zegt de zelfkritische Poku. Het Jong Oranje-talent merkt dat hij dit seizoen ook naast het veld stappen heeft gezet. "Ik ben volwassener geworden, want je wil je team écht niet in de steek laten. En dan heb ik het voornamelijk over mijn herstel, slaap en voeding."

Herstel, sauna en ijsbaden

In Duitsland krijgt hij daarbij hulp van zijn vriendin. "Ik kan gewoon lekker aan tafel gaan zitten en ze weet precies wat ik mag eten”, vertelt hij lachend. “Ze heeft zelf ook onderzoek gedaan wat goed is voor herstel en naar koolhydraten. Het zat altijd al wel goed, maar nu is het bijvoorbeeld ook na de trainingen." Ook binnen de selectie van Leverkusen wordt er fanatiek gewerkt aan herstel. "Ik ben nu wat meer te vinden in de sauna of in het ijsbad", verklaart Poku. "Ik ga altijd herstellen met ploeggenoten Aleix Garcia en Lucas Vazquez."

Dromen van het WK

De 19-voudig international van Jong Oranje focust zich bij de beloften weer op zijn rol als buitenspeler, dezelfde positie waarop hij in beeld is bij het grote Oranje. "Ik lees het alleen maar in de media. Dat heeft Ronald Koeman niet getypt", grapt hij. "Daardoor heb je het wel iets meer in je achterhoofd en ben je tóch een beetje teleurgesteld." Een bericht van de bondscoach kreeg hij nog niet. "Helemaal niets."

Droomt hij wél van het WK? "Natuurlijk, maar het enige wat ik kan doen is mijn best", zegt de zoon van Ghanese ouders. Hij groeide op in Duitsland, maar verhuisde op zijn zesde naar Nederland, waardoor hij kan kiezen uit drie landen: Nederland, Ghana en Duitsland. "Dat zijn ook opties, maar ik heb van alle drie nog niks gehoord. Ik kan alleen maar afwachten…"

"Ik heb wel wat dingetjes gehoord uit Ghana, maar dat zijn vijftien mensen die me berichten en zeggen dat ze daar werken. Uiteindelijk weet je niet meer wat je moet geloven. Ik heb aangegeven dat ze niet met mij moeten communiceren. Als het zo is, hoor ik het wel van mijn zaakwaarnemer", besluit Poku, die zich opmaakt voor het cruciale kwalificatieduel tegen Noorwegen. Er móét gewonnen worden om zicht te houden op directe plaatsing voor het eindtoernooi.