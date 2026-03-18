Robin van Persie blijft hoe dan ook tot het einde van het seizoen trainer bij Feyenoord. Directeur Dennis te Kloese heeft in een interview aangegeven dat de geplaagde oefenmeester het vertrouwen krijgt de komende maanden.

Op de vraag of Van Persie tot het eind van het seizoen blijft, antwoordt Te Kloese met een volmondige "ja" in gesprek met de NOS. Als hem even later wordt gevraagd of daar dan ook geen enkele vorm van twijfel over bestaat, stelt de directeur van Feyenoord dat er dus geen twijfel over bestaat.

Dick Advocaat

Bovendien kwam woensdag naar buiten dat Van Persie ondersteuning krijgt van niemand minder dan Dick Advocaat. Hij zal een adviserende rol gaan spelen in Rotterdam-Zuid. " René Hake is een ervaren assistent, maar de kans om Dick Advocaat met zijn ervaring toe te voegen moeten we niet laten lopen. Ik heb bij hun gesprekken gezeten en vond Robin heel open en positief", aldus Te Kloese.

Eerder was het nog maar de vraag wat Van Persie van de nieuwe samenwerking zou vinden, daar hij in het verleden bekend stond als iemand die het graag in zijn eentje deed. " Hij was heel respectvol richting Dick", meent de directeur daarover. "Als hij daar niet voor open had gestaan, hadden we het ook niet moeten doen. Met de ervaring van Dick worden we hoe dan ook beter."

Coach Van Persie

De voormalig topspits zwaait sinds februari 2025 de scepter bij 'zijn' Feyenoord. Aan het begin van die periode waren er nog volop positieve geluiden te horen over de aanpak en speelwijze van Van Persie. Vorig seizoen eindigden de Rotterdammers uiteindelijk als derde.

Maar deze jaargang zijn de meningen over de oud-speler van onder meer Manchester United en Arsenal een stuk minder positief. Ook al staat Feyenoord nog altijd tweede, voor aartsrivaal Ajax, vooral de manier van voetbal en de inzet van de spelers leiden tot een karrenvracht aan kritiek. De fans van Feyenoord riepen afgelopen week zelfs 'Robin, rot op!'.

Klassieker

De komende dagen moet men in De Kuip zo snel mogelijk de koppen bij elkaar steken. Aankomende zondag staat De Klassieker namelijk op het programma. Ongeacht de stand moet die wedstrijd natuurlijk altijd gewonnen worden, zo vinden ze in Rotterdam. Veel analisten zien Ajax echter als favoriet, door de slechte fase waar Feyenoord zich in bevindt.