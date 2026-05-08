Feyenoord nam afgelopen zondag in extremis nog drie punten uit Sittard na een beladen potje tegen Fortuna. De Feyenoord-bank gedroeg zich redelijk gespannen, maar de vlam sloeg al helemaal in de pan toen de dokter en Jeremiah St. Juste een discussie op het veld kregen. "Ik snap dat het er voor de beeldvorming niet lekker uit zag", geeft Robin van Persie toe.

Het incident werd nog veel besproken deze week, waarin het veel minder over de drie belangrijke punten van Feyenoord ging. Feyenoord-trainer Van Persie begrijpt dat het een opvallend moment in de wedstrijd was. Jeremiah St. Juste duwde de dokter het veld uit toen hij doelman Timon Wellenreuther wilde behandelen.

Frictie

Direct na de wedstrijd sprak de trainer al met beide heren en dat deed hij deze week ook weer, vertelt hij in het perspraatje richting de laatste thuiswedstrijd tegen AZ. "Het waren goede gesprekken. Ze zitten allebei nog positief in de wedstrijd. Ik snap dat het er voor de beeldvorming niet lekker uit zag, maar je hebt te maken met twee mensen die de beste intenties hebben", legt hij de aanwezige pers uit.

St. Juste duwde de dokter weg omdat Wellenreuther al gezegd zou hebben dat hij geen verzorging hoefde, daarbij had Feyenoord haast dus wilde hij verder. "Ze willen koste wat het kost winnen en namen daarin allebei een keuze uit emotie. Dat is menselijk, hebben we een plekje gegeven en nu willen we met volle moed vooruit. Iedereen is er goed mee omgegaan", sluit hij het onderwerp.

Drukte op de bank

Toch was Van Persie nog niet helemaal af van de commotie rondom die wedstrijd. De Feyenoord-bank misdroeg zich meermaals tijdens de wedstrijd. De vierde man moest het vaak bekopen en zelfs spelers kwamen verhaal halen bij de arbiter. Ook de assistenten stonden onder hoogspanning en vlogen continu van de bank.

De bank werd al helemaal gek toen Givairo Read de 2-1 erin schoot, waarna groot feest werd gevierd bij het uitvak. "Ik vind het juist wel goed dat mensen meeleven op de bank", begint Van Persie daarover. " Alleen is het wel zo dat ik niet van mijn spelers vraag dat ze naar de vierde man lopen, dat hoeft van mij ook niet. Ik denk dat je als staf op een normale manier gewoon even kan praten met die man. Daar is niks mis mee. Het was een hele belangrijke wedstrijd en het voelde voor alles en iedereen als de belangrijkste punten van het jaar", omschrijft hij.

Van die vreugde heeft hij dan ook helemaal geen spijt. Dat hoort erbij, vindt Van Persie. " Als die dan met geluk valt, komen er zoveel emoties los. Dat vind ik ook wel mooi om te zien. Maar de momenten ervoor had een onsje minder gekund. De grenzen van meeleven en passie tonen moeten we wel bewaken", geeft hij uiteindelijk toe. Van Persie kan zondag de tweede plaats - en dus Champions League-voetbal - veiligstellen in de eigen Kuip. Er moet dan resultaat geboekt worden tegen AZ.

