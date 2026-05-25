De play-offs brengen ieder jaar spektakel naar de Nederlandse velden. Dit jaar met twee keepers in de hoofdrol in een penaltyreeks. Maar tegelijkertijd is die opzet competitievervalsing. Als Nederland een sterkere competitie wil worden, moet dat direct stoppen.

De play-offs voor promotie en degradatie én die om een Europees ticket zijn altijd het toetje van de competitie. Terwijl de rest al vakantie viert, zijn er nog vier ploegen die een finale spelen. Een finale die eigenlijk niet hoort te bestaan. Want ondanks dat het spectaculair kan zijn, spanning oplevert en helden creëert, blijft het de reinste vorm van competitievervalsing. Waarom moet een club zich opnieuw bewijzen? Daar heb je al een hele competitie voor gehad.

Weg met de play-offs

Je werkt als team een heel seizoen naar het einde toe, en als je dan uiteindelijk een plek hebt bereikt in de Eredivisie, kan het nog zomaar zijn dat je niet krijgt waar je recht op hebt volgens de ranglijst. Zijn er in de competitie vijf tickets te verdelen? Dan moeten die gewoon naar de eerste vijf clubs op de ranglijst gaan. Daar hoort de nummer 9 dan niet bij, want die heeft al laten zien niet goed genoeg te zijn. Ajax had afgelopen zondag de Europese inkomsten kunnen verliezen aan FC Utrecht, dat lager is geëindigd op de ranglijst. Door één ontmoeting. Dat is de omgekeerde wereld.

Hetzelfde geldt voor de play-offs om promotie/degradatie. Als er drie clubs degraderen, dan moeten dat de onderste drie zijn en moet niet de nummer 16 nog een laatste kans krijgen. Heb je een seizoen lang niet goed genoeg gepresteerd, dan moet je gewoon naar een lager niveau.

Sterkere competitie

Nederland streeft naar een sterkere competitie en een beter imago in Europa, dan moet het per direct stoppen met de play-offs. Het zorgt voor een slechte mentaliteit. De KNVB en de Eredivisie CV stimuleren met deze vorm van de play-offs een zesjescultuur in de Eredivisie. Je hebt altijd nog een kans om je fouten goed te maken, spreekt het uit. Terwijl je als ploeg - als het er echt om gaat - keihard wordt afgestraft, dat zie je in Europees verband. Bovendien werken de clubs die wij voor ons moeten dulden in Europa ook niet met het systeem waarin de verliezer telkens weer een kans krijgt.

Europees gezien moeten de sterkste ploegen naar de afgevaardigde plekken. Je wil in Nederland ook de grootste weerstand in de competitie hebben, dus mag de nummer 16 niet nog een kans krijgen om in de Eredivisie te blijven. De hooggeklasseerde ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie verdienen dat meer.

Daarbij blijkt de organisatie van deze wedstrijden steeds vaker een probleem te worden. Dit jaar werd Volendam het epicentrum van de beslissingen van de play-offs en dat bracht de nodige onduidelijkheden mee. Clubs zaten organisatorisch met de handen in het haar, dat had voorkomen kunnen worden als de play-offs er niet zouden zijn.

Tot slot wordt er ook vaak geklaagd over de te drukke agenda van de voetballers, waardoor de play-offs al totaal onredelijk zijn. Ajax moet in dit geval over 7 weken alweer voetballen, heeft tal van internationals rondlopen die nu naar een WK gaan en hebben dus amper rust. De play-offs is een gedrocht voor het Nederlandse voetbal waar we zo snel mogelijk vanaf moeten.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover