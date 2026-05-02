Ajax en PSV staan tegenover elkaar in opnieuw een beladen topper in de Eredivisie. Hoewel de Eindhovenaren de landstitel al binnen hebben, blijft een ontmoeting met Ajax er één met extra lading. Sportnieuws.nl houdt je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het duel in Amsterdam.

Al na 35 seconden lag de bal in het netje. In dat van Ajax om precies te zijn. Ricardo Pepi zette PSV al snel op voorsprong. De Amerikaan kon bij de tweede paal van dichtbij binnen koppen. Dat gebeurde vlak na een ingooi van Yarek Gasiorowski.

Voor landskampioen PSV staat er niets meer op het spel, waardoor in aanloop naar de Topper zelfs een weekendje naar Ibiza gingen. Voor Ajax zijn de belangen echter wél heel groot: alleen met een overwinning houden de Amsterdammers uitzicht op Champions League-voetbal in de Johan Cruijff ArenA volgend seizoen.

Aardige puzzel voor PSV

PSV-aanvallers Alassane Pléa én Ruben van Bommel ontbreken al het gehele seizoen met een zware knieblessure. Laatstgenoemde is wel weer op de weg terug. Hij maakte op de training zijn rentree onder het toeziend oog van het publiek in het Philips Stadion. Tergelijktijd ontbreekt ook Ivan Perisic. De 37-jarige routinier pakte vorige speelronde een onnodige gele kaart, waardoor hij geschorst is voor De Topper tegen Ajax.

Ajax beschikt over fitte selectie

Ajax-trainer Oscar Garcia hoeft minder te puzzelen in de topwedstrijd. Steven Berghuis ontbrak eerder deze week nog, maar is gewoon van de partij. Bij de Amsterdammers zijn enkel Davy Klaassen (knieklachten) en Owen Wijndal niet van de partij.

Doordat PSV zich al tot kampioen heeft gekroond, verschuift de focus in de VriendenLoterij Eredivisie naar de strijd om de tweede plaats. Ajax staat momenteel vierde in de Eredivisie en mengt zich nog volop in de strijd om een plek die recht geeft op (voorronde) Champions League-voetbal.

De Amsterdammers kijken tegen een achterstand van vier punten aan op nummer twee Feyenoord, terwijl het verschil met nummer drie NEC slechts één punt is. Een goed resultaat tegen PSV is daarom van groot belang om in de race te blijven voor een ticket voor het miljardenbal.