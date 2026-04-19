Na een sterk begin van NEC was het AZ dat ook eindelijk van zich liet horen. Na goede pogingen van Jordy Clasie en Elijah Dijkstra is het in de 33e minuut raak voor Mees de Wit. In een overvol strafschopgebied kon De Wit de bal binnenprikken. AZ op 1-0, kan NEC nog wat doen voor rust? Volg de bekerfinale hier live.

De kanonskogel van Jordy Clasie eerder in het duel had niet NEC maar AZ wakker geschud. De beste kansen waren na dat moment in de 25e minuut voor AZ en dat resulteerde in de 32e minuut in een doelpunt. In een overvol strafschopgebied viel de bal na een voorzet voor de voeten van Mees de Wit. De back van AZ reageerde het snelst en plaatste de bal van een meter of 3 langs Cillessen.

Na 25 minuten kwam AZ voor het eerst met groot gevaar voor de goal van Jasper Cillessen, en hoe! Jordy Clasie pegelde vanaf 30 meter de bal snoeihard op de kruising. In de rebound erna kwam de bal ook nog voor een AZ-er maar Cillessen kon het doel klein houden, waarna AZ een inworp kreeg. Maar het schot van Clasie had veel meer verdiend.

Na een klein kwartier is het weer NEC dat wel akelig dichtbij een doelpunt komt. Ditmaal kwam het gevaar vanaf de andere kant. Sami Ouaissa legde del keurig terug op de inlopende Lebreton. De middenvelder van NEC werd goed gehinderd door AZ-er Dijkstra waardoor hij niet goed kon afdrukken. De bal ging vervolgens rakelings naast.

Dat was nadat de eerste grote kans was daar voor NEC na een onrustige minuut of vijf zich voordeed. Önal kreeg een prachtige bal aangespeeld op links en had de ruimte om een goede voorzet te geven. Zoals altijd stond Bryan Linssen daar om zijn kans af te wachten. Hij timede net te vroeg waardoor hij al richting goal vloog maar de bal nog niet bij hem was.

Opstelling AZ

Owusu-Oduro; Dijkstra, Goes, Penetra, De Wit; Smit, Koopmeiners, Clasie, Mijnans; Parrott, Daa

Opstelling NEC

Cillessen; Dasa, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Sano, Önal; Chery, Lebreton en Linssen