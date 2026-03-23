Louis van Gaal blijft voorlopig gewoon aan als adviseur bij Ajax, dat weet Het Parool te melden nadat de adviseur met de rvc van de Amsterdammers heeft gesproken. Dat Johan Cruijff en Van Gaal niet door één deur konden, is voor directeur Jordi Cruijff geen punt.

Louis van Gaal is recent in gesprek gegaan met Lesley Bamberger en Edo Ophof. Bamberger is president-commissaris en Ophof is sindskort voetbalcommissaris bij Ajax. De gesprekken zijn positief gebleken, waardoor de oud-trainer van Ajax voorlopig gewoon aanblijft als adviseur.

Positief gesprek met rvc

Ruim twee jaar geleden kwam Van Gaal in die rol binnen bij Ajax op verzoek van Michael van Praag. De twee kennen elkaar al tientallen jaren en werkten in het verleden vaker succesvol samen. Nu de raad van commissarissen anders is samengesteld, volgde opnieuw overleg met Van Gaal. De rvc blijft graag gebruikmaken van zijn adviezen, waardoor de samenwerking wordt voortgezet.

Eerder sprak Van Gaal ook al met de nieuwe technische man bij Ajax; Jordi Cruijff. In een eerder gesprek liet Cruijff al weten geen problemen te zien in de eerdere spanningen tussen zijn vader en Van Gaal. "Wij kennen elkaar niet, wij zijn schoon", zei hij toen.

Band met Cruijff

Destijds wilde Cruijff ook niks zeggen over het aanblijven van Van Gaal. "Dat is niet mijn beslissing, dat is aan hem. Wel waardeer ik zijn mening, hij heeft veel ervaring." Cruijff en Van Gaal zouden dezelfde voetbaltaal spreken.

Rol van Van Gaal

Waar de rol van Advocaat bij Feyenoord als adviseur een stuk duidelijker is, blijft die van Van Gaal bij Ajax een groot mysterie. Hij werkt in volledige stilte en komt maar nauwelijks naar buiten over zijn rol bij Ajax. Het is ook maar afwachten hoe die rol in de toekomst ingevuld gaat worden, met een nieuwe rvc en technisch directeur zullen er altijd dingen veranderen.

Cruijff voerde al de nodige wijzigingen door binnen de structuur bij Ajax, dus mogelijk zal de invloed van Van Gaal ook anders worden. Het feit dat Cruijff hem aanhoudt als adviseur betekent in ieder geval dat Van Gaal in het beeld past van de revolutie die Cruijff moet ontketenen bij Ajax. Volgend jaar wil de zoon van Johan Cruijff dat Ajax weer mee gaat doen om het kampioenschap. De naam Ajax moet in ere hersteld worden. Dat lukte de afgelopen jaren niet, toen Van Gaal ook al adviseur was.