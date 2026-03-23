Het kostte Ajax drie trainers, een paar noodverbanden in de winter én bloed, zweet en tranen in De Kuip, maar de missie om Feyenoord aan te vallen op de ranglijst lijkt te mislukken door eigen nalatigheid. De euforie na de 4-0 tegen Sparta was optisch bedrog. Ajax is helemaal niet klaar om de tweede plek te pakken.

Met de komst van Oscar Garcia bij Ajax 1 én één sprankelend duel tegen Sparta dacht men in Amsterdam dat ze de tweede plek wel even zouden binnenharken. Binnen een mum van tijd waren ze ineens de favoriet in De Klassieker. Ze zouden dat wankelende Feyenoord wel even oprollen. Hoewel de Rotterdammers met een gelijkspel goed weg kwamen, hebben ze nog altijd vijf punten meer dan Ajax. Een afstand die met het getoonde spel niet makkelijk in te halen is.

Ajax levert niet

Na de klinkende zege op Sparta leek Ajax het aanvallende voetbal weer hervonden te hebben na het vertrek van de defensieve coach Fred Grim. Maar in het eerste half uur van De Klassieker noteerde Ajax slechts één schot op doel. Lees: een rolletje in de handen van Timon Wellenreuther. De goal van Sean Steur was de eerstvolgende en direct laatste poging van de Amsterdammers. Dat is veel te weinig voor een ploeg die volgend jaar de Champions League wil halen.

Jordi Cruijff zette alles op alles sinds zijn komst bij Ajax 1 om die tientallen miljoenen binnen te harken, maar op deze manier gaat dat niet lukken. Ajax speelde in De Kuip totaal niet voor de overwinning. Dat werd al helemaal duidelijk na de 1-0. Garcia, die pretendeert het Ajax-DNA in deze ploeg te slijpen, liet toe dat het team naar achter ging lopen. In niets bleek nog de intentie om door te drukken op het moment dat Feyenoord aangeslagen was. Ajax had de uitgelezen kans om Feyenoord te pijnigen, maar liet die aan zich voorbij gaan.

Armoe

Na de goal van Steur was De Kuip voor een goede vijf tot tien minuten aangeslagen en daar had Ajax van moeten profiteren om de wedstrijd in het slot te gooien. Het was de uitgelezen kans om druk te zetten op die tweede plaats, maar als je speelt zoals Ajax, dan heb je ook geen recht op die plaats. Misschien nog wel pijnlijker is het feit dat de ploeg de intensiteit van de wedstrijd niet aan kon. Garcia had in de 73e minuut al zijn wissels al gebruikt vanwege fysieke mankementen of spelers die te moe waren. En dat terwijl deze Klassieker verre van hoogstaand was.

De concurrentie maakt misstap na misstap, maar Ajax weigert te profiteren. Tegen Feyenoord hadden ze het momentum volledig hun kant op kunnen trekken, maar ook de Amsterdammers kunnen kennelijk geen wedstrijd beslissen als het er écht om gaat. Het is armoe, die de volgende trainer er zo gauw mogelijk uit moet krijgen.

Die trainer moet maar hopen dat de derde plaats nog gehaald kan worden, om in ieder geval de voorrondes van de Champions League te behalen. Lukt dat niet, heeft dat grote gevolgen voor het plan van Jordi Cruijff om volgend jaar PSV aan te vallen.