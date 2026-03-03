De afgelopen jaren ging het geregeld over de potentie van Mohamed Ihattaren, maar het overlijden van zijn vader gooide meermaals roet in het eten. Oud-topvoetballers Mark van Bommel en Wim Kieft zijn echter nog steeds lovend over de speler van Fortuna Sittard. De laatstgenoemde vindt hem zelfs beter dan Feyenoord-ster Anis Hadj Moussa. "Hij heeft de kwaliteiten voor Ajax en Feyenoord."

Van Bommel ziet met genoegen hoe Ihattaren zijn loopbaan weer nieuw leven inblaast. Tijdens hun gezamenlijke periode bij PSV bouwden de twee een hecte band op. Het contact is nooit helemaal verwaterd. "We appen soms over hoe het op de training was of waar hij heeft gegeten in Maastricht, want we wonen allebei in de buurt van Maastricht. Of dat hij een mooie goal heeft gemaakt, en dan krijg ik een hartje terug. Maar het is niet zo dat ik constant contact met hem heb", vertelt hij bij praatprogramma Rondo.

Ex-PSV'er Wim Kieft komt vervolgens met een opvallend relaas. "Ik denk dat hij beter is dan Hadj Moussa. Ik denk dat hij completer is, qua potentie", vertelt de voormalig topvoetballer, die hem nóg beter ziet worden bij een Nederlandse topclub. "Als je veel op de helft van de tegenstander speelt, heeft hij de kwaliteiten om vanaf de rechterkant bij de top drie te spelen. Zeker bij Feyenoord en Ajax. In kwaliteit zou hij daar nu meekunnen. Maar ja, er zijn ook andere dingen", doelt hij op zijn mentaliteit.

Ihattaren is er nog lang niet

Volgens Van Bommel is er nog veel winst te halen voor Ihattaren. "In de tijd dat hij bij PSV speelde, zat Ronald Koeman op De Herdgang zodat hij voor het Nederlands elftal zou gaan spelen. Voor mij was hij op dat moment de beste speler van de Eredivisie. Alleen er zijn natuurlijk met z’n vader een aantal dingen gebeurd. En hij had iets te veel gegeten, waardoor het ook moeilijk is om het nu weer helemaal op peil te krijgen. Hij heeft in een groot, diep gat gezeten, waar hij nu zelf uit moet komen."

"Dit is een heel interessante speler. Als Mo’tje echt top-, topfit is, zoals in z’n beginjaren bij PSV, is hij echt een heel goede speler. Heel veel trainers willen hem dan graag in het elftal willen. Maar het voor het voetbal leven kan nog beter. En natuurlijk kan er nog een paar kilo af", vervolgt Van Bommel. "Honderd procent, dat-ie dan wordt zoals-ie was toen-ie zeventien, achttien was. Maar ja, als je van 120 kilo komt…", zegt de vader van Ruben van Bommel over zijn ex-pupil. Ihattaren is dit seizoen goed voor zes goals en acht assists in 22 wedstrijden.