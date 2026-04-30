SC Cambuur promoveerde dit seizoen naar de Eredivisie en aanvoerder Mark Diemers speelde daarin een grote rol. Tóch is zijn toekomst in zijn geboortestad Leeuwarden nog altijd onzeker. De 32-jarige middenvelder heeft zijn contract nog niet verlengd. "Het is heel teleurstellend gelopen", betreurt Diemers zijn situatie.

Diemers heeft dit seizoen liefst negen goals en veertien assists voor zijn rekening genomen. De supporters zien de aanvoerder van hun club dan ook graag blijven. "Ik weet zelf eigenlijk nog niet zo goed wat de ideale situatie is. Het is gewoon heel teleurstellend gelopen, maar wie weet vinden we elkaar nog...", houdt Diemers de deur op een kier in gesprek met Sportnieuws.nl.

De geschiedenisboeken in

SC Cambuur heeft in een eerder stadium al een aanbieding bij de routinier neergelegd, maar daar ging Diemers niet mee akkoord. Naar verluidt gaat het voornamelijk om de contractduur. "Mochten we elkaar niet vinden, dan heb ik in ieder geval twee prachtige jaren bij Cambuur gehad", gaat Diemers verder.

De Leeuwarder is vol trots over de tijd in zijn geboortestad. "Ik heb in totaal drie jaar bij Cambuur gespeeld en daarin ben ik twee keer gepromoveerd. Dat is maar een speler in de clubhistorie óók gelukt. Ik sta in de geschiedenisboeken, ben een jongen uit Leeuwarden en daar ben ik trots op. Ik heb altijd geprobeerd om een goed boegbeeld voor de club te zijn naar buiten toe. Daar ben ik vooral heel trots op en dan zien we wel wat de toekomst brengt."

'Diep in mijn hart...'

Een vertrek bij Cambuur betekent niet dat Diemers meteen denkt aan een stap omlaag. De middenvelder sluit een nieuw avontuur zeker niet uit. "Het buitenland kan zeker, maar andere eredivisieclubs zou ook goed kunnen." Toch blijft de liefde duidelijk aanwezig. "Diep in mijn hart wil ik met Cambuur de Eredivisie in. Maar dat moet van alle kanten komen. En als ik niet dat gevoel heb, dan ga ik iets anders doen. En dan zal ik later wel uitleggen waarom ik dat heb gedaan", besluit Diemers.