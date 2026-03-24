Oranje-international Noa Lang is alweer een aantal maanden weg uit de Eredivisie, maar volgt de meeste wedstrijden nog op de voet. Hij keek onder meer naar de dramatische Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Waar Ronald Koeman kritisch was over het niveau van de Nederlandse competitie, ziet Lang nog lichtpuntjes rondlopen. "Dat zijn spelers waar mensen voor naar het stadion komen", zegt de vleugelflitser.

Ronald Koeman was vrij resoluut over het niveau van de Eredivisie maandagmiddag op de persconferentie. "Ik kijk met zorgen naar De Klassieker", zei hij toen. "Daar is aardig aan kwaliteit ingeboet. Het is zorgelijk voor het Nederlands voetbal. Spelers gaan nu misschien nog wel eerder weg dan eerst. Als je ziet dat je een competitie hebt waarin PSV ook de laatste weken niet des PSV’s speelt... Dat ze dan alsnog een straatlengte voor staan, is wel zorgwekkend. Maar ik kan daar verder niets aan doen."

Kritiek op De Klassieker

Ook Lang is kritisch over De Klassieker, zo vertelt hij dinsdagmorgen op het perspraatje van Oranje. "Het was natuurlijk geen topwedstrijd. Ik heb weleens betere Klassiekers gezien, maar deze zitten er helaas ook tussen", was zijn korte oordeel.

Zelf was Lang altijd een speler die veel bracht bij zulke grote wedstrijden, zie bijvoorbeeld zijn laatste optreden in De Kuip namens PSV. Hij bracht kleur aan dat duel. "Die spelers zijn er nog steeds wel. Mika Godts is zo’n goede speler, Anis Hadj Moussa, dat zijn spelers in De Klassieker waarvoor mensen naar het stadion komen." In de Eredivisie ziet hij nog wel meer van zulke spelers, waar fans echt een kaartje voor kopen. "Ik ben altijd fan geweest van Ismael Saibari en Sergino Dest. Dat zijn spelers met bravoure."

Bravoure

Bravoure, daar gaat het hem om. Spelers die wat durven te doen, die de wedstrijd wat kleur kunnen geven. "Het was geen leuke wedstrijd zondag, maar bij momenten kan ik dan genieten van Godts en Hadj Moussa omdat zij toch nog wel wat proberen te forceren in zo’n wedstrijd."

'Mijn karma'

Ook werd Lang teruggebracht naar zijn manier van juichen in De Kuip de laatste wedstrijd met PSV. Sean Steur vierde zijn doelpunt nu ook voor het publiek van Feyenoord. "Ik vond het nog netjes", lacht Lang. "Mensen vonden er wat van, maar ik vond het wel meevallen. Ik stond op de reclameborden, misschien is dat ook wel mijn karma", vertelt hij, terwijl hij naar zijn gehavende duim kijkt.

Lang maakt zich met Oranje op voor twee oefenduels tegen Noorwegen en Ecuador. De eerste moet hij wegens de blessure sowieso verstek laten gaan, maar de tweede is wel een optie voor hem. "We moeten kijken hoe het de komende dagen gaat."