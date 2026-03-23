Bondscoach Ronald Koeman heeft zich uitgesproken over de vorm van sommige internationals bij hun eigen club. Vorig jaar had hij een ploeg vol met spelers die op alle fronten nog voor de prijzen speelden, dit jaar is dat allerminst het geval. "Dat is mentaal zwaar, dat is voor hen totaal anders", erkent hij op de persconferentie.

Waar Ronald Koeman vorig jaar rond deze periode van het jaar de beschikking had over allemaal spelers die in topvorm verkeerden bij hun club, is dat dit jaar wel anders. Cruciale basiskrachten kennen dit jaar een stuk moeilijker jaar bij hun clubs. Neem bijvoorbeeld de spelers van Liverpool. Vorig jaar werden zij ongenaakbaar kampioen en dit jaar liggen meerdere Nederlanders onder vuur bij de club.

Slechte vorm Oranje-spelers

De bondscoach erkent dat dit wat doet met de spelers. "Het is een ander seizoen voor die jongens van Liverpool. Ze wisselen goede met minder goede wedstrijden af. Dat is mentaal zwaar, dat is voor hen totaal anders dan in het jaar van het kampioenschap nog", omschrijft hij. Zo zijn er nog een boel spelers te noemen die het lastig hebben. Neem Xavi Simons en Micky van de Ven die bij Tottenham tegen degradatie vechten. Dan is er nog een aantal spelers dat niet veel speeltijd krijgt bij de ploeg. Zoals Nathan Aké bij Manchester City of Stefan de Vrij bij Inter.

Straks moet Koeman een keuze maken voor zijn selectie van Oranje op het WK, maar daar zal hij de vorm bij de club niet leidend in laten, vertelt hij. "Het is niet altijd te vergelijken. Het kan aan twee kanten werken. Een speler bij zijn club kan heel goed spelen. En dat zie je misschien minder terug bij een Nederlands elftal of juist andersom", legt hij uit.

'Ondanks een mindere periode...'

"Dus in principe... We hebben een beeld van een speler, het maximale dat hij kan brengen en daar maken we een keuze in. Ondanks dat hij misschien een iets mindere periode heeft. Maar het kan van twee kanten zijn."

Wel legt Koeman uit dat hij keuzes gaat maken op basis van karakter en ook een zekere vorm van loyaliteit. Hij heeft geleerd van het EK in Duitsland. "Als je met een groep van 26 naar een eindtoernooi gaat - als speler maakte ik dat niet mee want dan ben je met jezelf bezig - dan zie je na twee of drie weken teleurstelling komen. Dan is er een idee van de basis, van invallers en van spelers die niet invallen. Dan is het moeilijk om super gemotiveerd en iedere dag energie te geven. De ene gaat er makkelijker mee om dan de ander", leerde hij op het EK.

Loyaliteit

Daarom zal hij ook zeker spelers meenemen die misschien niet de meeste speelminuten hebben gemaakt dit jaar. "Loyaliteit vind ik wel belangrijk. Het meeste succes behaal je met gedeeltelijk een vaste groep. Je moet natuurlijk oog hebben voor veranderingen, en volgens mij gebeurt dat ook", vertelt hij.

"Je kijkt ook naar hiërarchie binnen een groep. Als er een ervaren jongen is, hoeft die niet iedere wedstrijd te spelen. Aké heeft niet veel gespeeld, afgelopen weekend wel en wint dan de beker. Dat is goed omdat ik zijn rol in de groep belangrijk vind. Het is iemand die weet wat er gevraagd wordt. Stefan de Vrij heeft nog minder gespeeld, maar zijn rol is wel heel belangrijk in de groep. Daar zal ik uiteindelijk een keuze in maken", besluit hij.