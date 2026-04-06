Voor de derde keer op rij is PSV ongenaakbaar kampioen geworden. Dat is een groot compliment aan de bestuurlijke organisatie én Peter Bosz. Ondanks de nodige hordes heeft hij zijn ploeg scherp weten te houden, al drie jaar lang. De grootste uitdaging ligt nog in het verschiet; PSV opnieuw tot hoge hoogtes tillen, zonder zijn trouwe dienaars.

Bosz heeft in de afgelopen jaren geweldige prestaties neergezet met PSV. In het Brabantse landschap, waar de druk een stukje lager ligt dan in Rotterdam of Amsterdam heeft hij met een gebalanceerde selectie het onmogelijke waargemaakt. Waar Ajax en Feyenoord bleven smijten met miljoenen, ging PSV op zoek naar wat Bosz nodig had in zijn selectie.

Ontwikkeling PSV

PSV haalde Jerdy Schouten, die cruciaal werd voor PSV en ook Joey Veerman floreerde. Maar het belangrijkste van alles was: Bosz bleek wendbaar. Ook als het tegen zat, of als sleutelspelers wegvielen dan wist Bosz een oplossing te vinden. Iets dat hem in de jaren hiervoor niet lukte.

De welbekende dip van ploegen van Bosz, werden de afgelopen drie jaar overleefd. Eén keer stond Bosz onder druk, toen Ajax over PSV wipte in het vorige seizoen. Bosz vond het onzin en bleef stoïcijns werken aan zijn eigen filosofie. Met succes. PSV werd kampioen en speelde, op een paar wedstrijden na, het beste voetbal van Nederland.

Prestatie Peter Bosz

De kritiek op PSV is terecht; al jaren zijn ze ongenaakbaar kampioen maar in Europa laten ze nog geen onuitwisbare indruk. Het laat tegelijkertijd de kwaliteit van de Eredivisie zien. Bosz kent een bijzondere manier van spelen in Nederland, maar kan deze te weinig tegen het Europese licht houden. Zou hij meer weerstand krijgen, kan hij de stijl perfectioneren voor de Champions League.

In 2019 werd Ajax het Bayern van Nederland genoemd na de geweldige campagne in de Champions League, maar maakte die naam nooit waar. PSV komt dichter in de buurt: zij staan op eenzame afstand van de andere topploegen in Nederland en hebben vooral een rustige omgeving. Bij Ajax is het een puinhoop, zo benoemde Berghuis het zaterdagavond nog en ook bij Feyenoord heerst er totale onrust.

Terechte alleenheerser

Bij PSV weet iedereen waar ze aan toe zijn, wat er gevraagd wordt en hoe het bereikt moet worden. PSV laat al drie jaar lang zien in alle opzichten de beste van Nederland te zijn en als andere ploegen zich niet radicaal veranderen, zal PSV dat voorlopig blijven. Het is feest in Eindhoven, maar dat zal niemand vervelen. Voor het derde jaar op rij viert PSV terecht het kampioenschap en dat is volledig terecht. Een dikke pluim voor Peter Bosz en zijn organisatie. De club is wars van onnodige druk. Het is nu aan Bosz om volgend seizoen opnieuw een ploeg neer te zetten die niet bij te houden is door de rest.