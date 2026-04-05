PSV heeft definitief de 27e landstitel in de clubgeschiedenis mogen toevoegen aan de prijzenkast. Het zorgt voor zéér veel vreugde in Eindhoven, maar coach Peter Bosz was nog relatief rustig. Hij heeft in ieder geval niet vol spanning op de bank gehangen. "Ik heb toch zitten zappen tussen Heracles, de Ronde van Vlaanderen en Volendam", zegt Bosz tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Voor Bosz is het alweer zijn derde kampioenschap op rij bij PSV. Steevast komt de vraag over de fameuze sigaar weer naar voren en dat was nu ook het geval. "Nee, die heb ik nog niet opgestoken", verklapt Bosz. "Dat doe ik niet waar mijn kleinkinderen bij zijn, dat is een slecht voorbeeld."

Snel naar Eindhoven afgereisd

In eerste instantie liet Bosz zaterdagavond nog doorschemeren dat hij FC Volendam - Feyenoord niet per se zou gaan kijken, omdat hij familieplannen had. Dat heeft hij toch maar iets aangepast, zo geeft hij te kennen. "We hebben vanochtend met elkaar gegeten en toen de paaseieren gevonden waren, ben ik weer richting Eindhoven gegaan."

Doordat PSV afhankelijk was van het resultaat van naaste belager Feyenoord werd de televisie toch maar aangeslingerd. "Ik zat thuis te kijken, een paar jongens en stafleden waren op De Herdgang en voor de rest hebben ze het in hun eigen omgeving gekeken", zegt Bosz, die zelf niet de volle focus op de wedstrijd had. "Ik heb een beetje toch zitten zappen tussen Heracles - Heerenveen, de Ronde van Vlaanderen en Volendam - Feyenoord. Alles wat een beetje interessant was in de sportmiddag proberen te volgen."

Berichtjes stroomden binnen

Uiteindelijk kreeg Bosz rond 16.30 uur tóch door dat Feyenoord punten had verspeeld. "Toen de wedstrijd écht afgelopen was, stroomden de berichten binnen. Ik heb het écht niet allemaal kunnen zien en volgen, want het waren er zoveel. Daar ga ik morgen, wanneer ik wat meer tijd heb, eens rustig voor zitten", gaat Bosz verder. Hoe was zijn eigen reactie op deze bijzondere manier van kampioen worden? "Dolle vreugde? Dat vind ik overdreven als je in je eentje zit, maar was ik was wel blij. Absoluut", lacht hij.

Zijn dierbare kleinkinderen hebben het kampioenschap van opa ook meegekregen, weet Bosz. "De ene helft begrijpt er helemaal niks van, daar zijn ze veel te klein voor. En de andere helft, die zullen héél blij zijn voor opa", vertelt Bosz.

Vroegste kampioenschap ooit

Door het gelijke spel van Feyenoord heeft PSV het stokoude record van 1978 uit de boeken geschoten. "Ik wilde het liefst zo snel mogelijk kampioen worden, maar een bijkomend iets is wel dat we de vroegste kampioen ooit zijn", vertelt Bosz vol trots. "Dat is toch een soort nalatenschap. Het oude record was van 1978. Nou, ik hoop dat wij het net zo lang volhouden. Dat zijn natuurlijk hartstikke bijzondere momenten."

Voor Bosz zit die trots 'm echter ook in de manier waarop PSV kampioen is geworden. "Het is onmogelijk om 34 wedstrijden te winnen, maar het is ook moeilijk om 34 wedstrijden heel goed voetbal te laten zien. Ik denk dat wij dat tóch het merendeel van de wedstrijden hebben gedaan. We hebben de mensen vermaakt met veel doelpunten, maar ook veel tegengoals. Dat is voor de neutrale toeschouwers misschien ook wel leuk. We hebben aan de verwachtingen voldaan", lacht Bosz.

Nachtelijke plannen?

Voor de PSV-selectie is het moment aangebroken om feest te vieren. Spelers, staf en overige medewerkers komen samen op een geheime locatie om de 27e landstitel te vieren. Daarna volgt een dag met wat rust, voordat PSV wordt gehuldigd in het Philips Stadion en op het Stadhuisplein. "Mijn planning voor morgen? Dat laat ik afhangen van hoe de avond en nacht verlopen", besluit hij wijs.