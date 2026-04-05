Ivan Perisic is op 37-jarige leeftijd nog altijd van onschatbare waarde voor PSV. Niet alleen door zijn spel, maar vooral door zijn mentaliteit. Binnen de selectie geldt de Kroaat als voorbeeld voor de jonge garde, merkt PSV-icoon Berry van Aerle op. Volgens de oud-PSV'er is dat dé sleutel tot het kampioenschap van de Eindhovenaren geweest. "Dat is een genot voor het Nederlandse voetbal", lacht Van Aerle.

Binnen PSV valt één ding steeds opnieuw op: de tomeloze inzet van Perisic. De routinier laat volgens kenners elke dag zien wat het betekent om een echte prof te zijn. "PSV heeft natuurlijk veel jonge jongens in de selectie. Zeker in een tijd dat veel basisspelers geblesseerd zijn, dan ben je héél blij met een type als Perisic met zijn ervaring. Als je hem ziet spelen, maar ook met de werklust en instelling die hij laat zien. Dat is een genot voor het Nederlandse voetbal", stelt Van Aerle tegen Sportnieuws.nl.

Eén van de allerbesten in PSV-historie

Van Aerle speelde liefst 363 wedstrijden voor PSV 1 en is al 45 jaar aan de club verbonden, maar volgens hem hoort Perisic bij de allerbeste spelers uit de geschiedenis van de Eindhovenaren. "Als je hem ziet spelen... Dat móét jonge gasten wel inspireren. Dat je denkt: verdorie, hij is 37. Daar trek ik me wel aan op, want doe het hem maar eens na. Hij is op en top prof en laat dat werkelijk elke dag zien. Ook op de trainingen en in de kleedkamer zie je dat hij gewoon heel belangrijk is."

Ook in zijn gedrag op het veld laat Perisic zien dat hij verantwoordelijkheid neemt. "Je ziet dat hij af en toe ook wel iemand durft aan te pakken", doelt Van Aerle onder meer op het akkefietje van Perisic met Joey Veerman in het uitduel met FC Volendam. "En hij gaat altijd als eerste naar de scheidsrechter als er iets aan de hand is. Dat zijn allemaal dingen die je móét doen en dat doet hij. Al die jonge gasten kunnen daar een groot voorbeeld aan nemen."

Waarde van Perisic

Hoe waardevol Perisic kan zijn, liet hij volgens Van Aerle nog maar eens zien in de wedstrijd tegen AZ. "Hij was niet normaal, écht geweldig. In de 86e minuut sprintte hij nog achter zijn man aan, zette een tackle in en een paar seconden later gaf hij de assist op de winnende goal", schetst Van Aerle. "Dat is typisch Perisic, want dat heeft hij al zó vaak gedaan. Hij is nog in staat om zijn eigen voorzet binnen te koppen", grapt de ex-PSV'er.

Wonderbaarlijke statistiek

Anis Hadj Moussa en Mika Godts worden regelmaat neergezet als absolute topspelers in de VriendenLoterij Eredivisie, maar qua intensiteit konden bijvoorbeeld in speelronde 26 niet tippen aan Perisic. De buitenspelers in de Eredivisie zitten qua afgelegde afstand dicht bij elkaar, maar zodra het gaat om het aantal sprints en momenten op hoge intensiteit, steekt Perisic er duidelijk bovenuit. Ter vergelijking: concurrenten als Anis Hadj Moussa (24) en Mika Godts (21) zijn ruim tien jaar jonger, wat de indrukwekkende cijfers van Perisic alleen maar opvallender maakt.

Statistiek Perisic (tegen AZ) Hadj Moussa (tegen NAC) Godts (tegen FC Groningen) Afstand 10,2 km 10,1 km 10,1 km High intensity runs 85 56 41 High intensity afstand 1,6 km 1,1 km 0,8 km Sprints 25 14 10



Statistiek op basis van één duel, speelronde 26 in de VriendenLoterij Eredivisie.

Vertrek Perisic bij PSV

Afgelopen winter leek PSV al afscheid te moeten nemen van Perisic, want de Kroaat wilde nogal graag terugkeren bij zijn oude liefde Inter Milan. Het is daarom niet uitgesloten dat hij komende zomer alsnog vertrekt uit Eindhoven. "Hij is een belangrijke pion, maar als hij vertrekt dan staat er altijd wel weer iemand op. In mijn tijd vertrok Ruud Gullit voor 18 miljoen naar Milaan en toen dachten ze dat PSV nooit meer iets zou winnen in Europa."

"Er zijn spelers die komen en afscheid nemen, ook belangrijke spelers. En dan komt er altijd wel weer een nieuwe uitblinker. Maar dat hij heel belangrijk is voor dit PSV staat buiten kijf", besluit Van Aerle.