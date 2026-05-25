Sparta Rotterdam heeft Rogier Meijer aangesteld als nieuwe trainer van de club uit Rotterdam-West. Meijer wordt daarmee de vervanger van Maurice Steijn, die na 4,5 jaar over twee periodes, vertrok bij Sparta. Meijer tekent tot de zomer van 2028 en komt over van Bayer Leverkusen.

Sparta was al even op zoek naar een nieuwe trainer nadat Maurice Steijn in maart had laten weten een andere kant op te willen gaan. Na 4,5 jaar over twee periodes was het genoeg voor de Haagse trainer die Sparta veel heeft gebracht in die tijd. In die zoektocht viel nog niet direct het oog op Rogier Meijer, mede omdat hij nog gewoon werkzaam was in de Bundesliga.

Meijer kwam afgelopen zomer in Leverkusen als assistent van Erik ten Hag, maar zag zijn landgenoot al gauw ontslagen worden. Hij mocht wel blijven en maakte het jaar als assistent af. Onlangs gaf de oud-trainer van NEC al aan dat hij wel weer op eigen benen wilde staan en dat er al contact was met Sparta. Dat is nu dus helemaal rond.

Reactie Rogier Meijer

Rogier Meijer kan niet wachten te beginnen in Rotterdam. "Na één jaar als assistent-trainer bij Bayern Leverkusen was ik er aankomend seizoen weer aan toe om zelf eindverantwoordelijke te zijn bij een eerste elftal. Toen Sparta mij deze kans aanbood, was ik direct enthousiast. In de keren dat ik met NEC een bezoek aan Het Kasteel bracht, voelde ik namelijk dat er bij deze club een heel fijn gevoel heerst", valt te lezen in het persbericht.

"Daarnaast zie ik dat Sparta in de laatste jaren stappen heeft gezet en gegroeid is naar een stabiele Eredivisieclub. Ik ben heel blij dat ik de komende jaren onderdeel mag zijn van de stappen die we willen maken en we gaan er alles aan doen om Sparta nog meer op de kaart te zetten."

Meijer is natuurlijk geen onbekende voor de Eredivisie. De 44-jarige trainer was lang trainer van NEC. In 2020 werd hij aangesteld en promoveerde direct naar de Eredivisie, waar hij in 2024 NEC ook naar de bekerfinale loodste.

Reactie Sparta

Technisch directeur Gerard Nijkamp heeft ook mooie woorden over voor de nieuwe trainer. "Wij zijn ontzettend blij dat Rogier de nieuwe hoofdtrainer van Sparta is geworden. In vijf seizoenen bij NEC heeft Rogier namelijk bewezen een uitstekende trainer te zijn. Wij kijken er heel erg naar uit om samen met Rogier het maximale uit de komende seizoenen te halen en nieuwe stappen te zetten met de club."

