PSV speelt al enkele weken voor de gevulde koeken, maar komend weekend zal de landskampioen het seizoen goed willen afsluiten. In de laatste wedstrijd van het seizoen krijgt het FC Twente op bezoek, dat een resultaat móét halen om de derde plek veilig te stellen. Sportnieuws.nl zet de afwezigen bij zowel PSV als FC Twente op een rij.

PSV-trainer Peter Bosz kan in ieder geval niet beschikken over Jerdy Schouten, Mauro Júnior en Ruben van Bommel. De laatstgenoemde traint al weer enkele weken op het veld, maar wil géén risico nemen met de kans op een terugslag. Alassane Plea maakt mogelijk wél zijn rentree.

'Direct de allerbeste'

De Franse spits raakte in de uitwedstrijd tegen FC Twente geblesseerd door een harde charge en leek dit seizoen niet meer in actie te komen. Bosz liet deze week echter weten dat er een kans bestaat dat Plea alsnog gaat spelen. "Hij was deze week direct de allerbeste op de training", zei de 62-jarige coach tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Twijfelgevallen bij PSV

Daarnaast heeft PSV nog een aantal twijfelgevallen in de selectie, liet de oefenmeester op hetzelfde perspraatje weten. Het gaat om Joey Veerman en Armando Obispo, die eerder deze week de training moesten verlaten door ziekte. Achter de naam van Ismael Saibari staat óók een vraagteken. De Marokkaans international heeft weer meegetraind, maar wil geen risico lopen met het oog op het aanstaande WK.

Blessures bij FC Twente

Voor FC Twente staat er héél veel op het spel in de allerlaatste speelronde van de Eredivisie. De Tukkers hebben momenteel de derde plek in handen, maar móéten gelijkspelen óf winnen om rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal af te dwingen. Trainer John van den Brom heeft weinig blessures: Lars Unnerstall heeft een buikspierblessure en is afwezig. Daarnaast ontbreekt Mees Hilgers al het gehele seizoen.

PSV - FC Twente

De wedstrijd tussen PSV en FC Twente wordt zondagmiddag om 14.30 uur gespeeld in het Philips Stadion. Voor de bezoekers van de uitspelende ploeg zal de blik ook gaan op de wedstrijden van Ajax (tegen sc Heerenveen) én NEC (tegen Go Ahead Eagles) gaan.

