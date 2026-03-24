Wouter Goes is pas 21 jaar oud, maar heeft al een voetballeven achter zich. De verdediger van AZ en Jong Oranje wordt elke week weer besproken na opmerkelijke acties tegen spitsen van de tegenstander. Alle kritiek zorgt ervoor dat Goes er naar uitkijkt om Nederland te verlaten.

De centrale verdediger wordt volgens zichzelf continu gezocht en onder een vergrootglas gelegd in Nederlandse media en door analisten. "ESPN doet daar ook aan mee. Iedereen doet daar aan mee. Uiteindelijk heb ik daar zelf voor gezorgd. Dan moet ik dat zelf omdraaien. Maar het is ook misschien dat Nederland daar te veel op let. Daarom ben ik ook benieuwd hoe het is om een keer een transfer te maken. Hoe dat dan is. Daar ben ik heel benieuwd naar", zegt hij tegen ESPN.

'Heel benieuwd hoe het in het buitenland is'

Een buitenlandse transfer in plaats van een stap naar de traditionele top-drie te maken, dat is de toekomst die voor Goes in het verschiet ligt. Al ziet hij zelf ook mogelijkheden om bij PSV, Feyenoord of Ajax te tekenen. "Ik denk dat mijn spel ook perfect bij Nederland past, alleen soms wordt het groter gemaakt dan het is. Ik doe er zelf aan mee. Ik moet daar zelf slimmer in zijn. Maar wat ik zei, ik ben gewoon heel benieuwd hoe het is in het buitenland. Of ze daar ook zo scherp op zijn als hier."

Scheidsrechters

Het gevoel dat de scheidsrechter eens niet op hem letten in duels, zoals nu elke wedstrijd het geval is, dat lijkt Goes wel wat. "In mijn hoofd ben ik er wel benieuwd naar hoe dat zal zijn. Om niet continu in de gaten gehouden te worden. Dat een scheidsrechter weet dat hij op mij moet letten. Daar heb ik zelf voor gezorgd, maar ik ben benieuwd hoe het is om dat niet te hebben."

'Hij mag lekker blijven praten'

Peter Bosz, de trainer van PSV, was een van de grote critici van Goes na het onderlinge duel tegen AZ. Volgens de 21-jarige verdediger is dat 'zijn goed recht', maar stoort hij zich er wel aan. "Ik vind het niet heel netjes van een trainer om te zeggen van spelers die buiten je club zitten. Maar iedereen mag zeggen wat hij wil. Ik slaap er niet slechter van. Hij mag lekker blijven praten als hij dat wil."