PSV is hard op weg naar een historisch Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Peter Bosz ligt op koers voor de vroegste landstitel ooit in de VriendenLoterij Eredivisie. Daarbij krijgt PSV hulp van Feyenoord en Ajax, die week in week uit punten verspelen. Sportnieuws.nl vertelt je op welke moment PSV zich daadwerkelijk tot kampioen kan kronen.

Kijkend naar de verliespunten staat Feyenoord nog het dichtst bij PSV in de buurt. De voorsprong van de Eindhovenaren is echter liefst negentien punten. Dat gat ontstond door het 3-3 gelijkspel van Feyenoord bij NAC Breda. Het zorgt ervoor dat de titel in maart al kan worden verzekerd, waardoor een recordkampioenschap op dit moment binnen handbereik is.

Kampioenswedstrijd PSV

Om zeker te zijn van het kampioenschap moet de voorsprong qua punten niet meer ingehaald kunnen worden. Bij een zege op NEC komend weekend loopt de voorsprong op tot 22 punten als Feyenoord een dag later ook verliest van Excelsior. Met dan nog 21 punten te verdelen is PSV al officieel kampioen. Bij een Rotterdams gelijkspel is het dan officieus, maar nog niet officieel zover. Als Feyenoord thuis 'wel gewoon' wint van Excelsior, dan blijft het 19 punten en wordt het een week later.

22 maart: Telstar - Ajax

De kans dat PSV in maart al kampioen wordt, is daarmee groter dan ooit. Uit bij Telstar op de 22ste is realistisch. Wint PSV van NEC (14 maart) én Telstar (22 maart), dan is het ongeacht de resultaten van Feyenoord op 22 maart kampioen. Sterker nog: op die dag speelt Feyenoord om 14.30 uur thuis tegen Ajax en PSV om 20.00 uur bij Telstar. Vóór die eigen wedstrijd kan PSV dan al kampioen zijn als Ajax Feyenoord van een zege houdt in De Kuip.

Vroegste kampioenschap ooit

Niet alleen het kampioenschap ligt binnen handbereik, ook een plaats in de geschiedenisboeken is in zicht. PSV heeft het record voor de vroegste landstitel op datum al in bezit en kan dat record mogelijk aanscherpen. In 1978 stelde PSV de titel veilig op 8 april na een 3-1 overwinning op FC Twente. Geen enkele club was ooit eerder kampioen in de Eredivisie.

Naast de titelstrijd lonkt er voor PSV nog een bijzondere prestatie. Het record voor het vroegst behaalde kampioenschap op basis van speelrondes is nog altijd in handen van AZ. De club uit Alkmaar stelde in 1981 de landstitel al veilig in speelronde 28, een unicum in de Eredivisiegeschiedenis dat tot op heden overeind is gebleven.

Vroegste Eredivisie-kampioenen: