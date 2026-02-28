PSV boekte een belangrijke overwinning op Heracles Almelo, maar kende een matige tweede helft. Het verval zette onder meer in na de wissel van Armando Obispo, al werd de centrale verdediger niet zonder reden naar de kant gehaald. "Voor de wedstrijd was hij nog topfit...", stelt Bosz.

PSV begon uitstekend aan het duel met hekkensluiter Heracles. "Je probeert vooraf een scenario te schetsen en dat is snel op voorsprong komen. In de eerste helft waren we héél goed in balbezit, maar dat na rust niet meer het geval. Als wij slecht zijn in balbezit, dan krijgen wij veel kansen tegen", stelt Bosz op de persconferentie. Al wil hij niet te kritisch zijn. "Ik probeer een perfectionist te zijn, maar we winnen en zijn weer drie punten dichter bij het kampioenschap. Ik vind het alleen jammer dat we dit niet negentig minuten laten zien, want ik weet hoe goed we kunnen zijn."

Gemakzucht sloop in de ploeg

De 62-jarige trainer van de Eindhovenaren, die een riante voorsprong van zeventien punten heeft op naaste achtervolger Feyenoord, weigert te accepteren dat zijn ploeg bij een marge van drie doelpunten gemakzucht vertoont. "Ik wil dat menselijke aspect niet benadrukken, maar over twee dagen hebben we wel weer een belangrijke wedstrijd. Aan mij als trainer om toch iets te verzinnen dat de scherpte er negentig minuten is. Dat is tegen Heracles niet gelukt."

"Het lijkt alsof een aantal spelers na de vroege voorsprong dacht: we drukken het gaspedaal even minder in. Iemand als Mauro herkende ik in de tweede helft niet terug", merkt Bosz op. Komende dinsdag wacht de bekerkraker met NEC. "Voor ons is dat een belangrijke prijs. Als ik moet kiezen, word ik liever kampioen maar het is wel een prijs. Dit is de halve finale: het is erop of eronder."

'We kwamen voor de drie punten, that's it'

PSV-uitblinker Matej Kovar sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. "Wij willen elke wedstrijd gewoon winnen. We kwamen hier voor de drie punten en dat hebben we gedaan. That's it. De eerste helft was erg goed met drie doelpunten, maar in de tweede helft waren we aan het struggelen."

Wissel Armando Obispo

Opmerkelijk genoeg werd het na de wissel van Armando Obispo een stuk minder. Volgens Bosz kon de mandekker absoluut niet verder. "Hij zat op zijn knietjes boven de wc, die was ziek. Hij wilde de tweede helft nog wel spelen, maar dat ging echt niet", legt de coach uit. "Hij was voor de wedstrijd nog topfit, maar in de rust hoorden we hem opeens actief zijn..."