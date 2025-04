Alpine zet Jack Doohan aan de kant voor eerste vrije training van GP Japan, ervaren coureur krijgt de kans

Jack Doohan moet tijdens de eerste vrije training van de GP van Japan zijn stoeltje tijdelijk afstaan. Reservecoureur Ryo Hirakawa neemt de bolide van de Australiër over voor de eerste vrije training. Voor Doohan komt dit op een lastig moment, aangezien hij onder druk staat bij Alpine en zijn toekomst in de Formule 1 onzeker is.

Tijdens de Grand Prix van Japan zien we kort een nieuwe naam op de grid verschijnen. Het plan lag al even op tafel, maar Alpine heeft het nu ook officieel aangekondigd: Hirakawa, test- en reservecoureur van de Franse renstal, neemt tijdens de eerste vrije training het stoeltje van Doohan over. Het feit dat hij dit op zijn thuiscircuit mag doen, maakt het voor de Japanner nog nét iets specialer.

'Droom die uitkomt'

"Ik ben heel enthousiast, ik kan niet wachten om in de A525 te rijden tijdens de eerste training!", zo meldt Hirakawa in een persbericht van Alpine. "Ik denk meteen terug aan achttien jaar geleden, in 2007, toen ik voor het eerst naar de GP van Japan ging als toeschouwer. Het was een ander circuit, Fuji, maar het was wel F1 in Japan. Sindsdien is mijn eigen carrière begonnen en om nu tijdens de GP van Japan te mogen rijden, is echt een droom die uitkomt. Ik kan niet wachten!"

Hirakawa, tweevoudig WEC-kampioen en winnaar van de 24 uur van Le Mans in 2022, voegde zich in januari bij Alpine als test- en reservecoureur. Hij werkt mee aan het testprogramma met oudere auto's, ondersteunt het team in de simulator en biedt technische assistentie. De Japanner heeft al F1-ervaring opgedaan, onder meer bij Haas tijdens de test na het afgelopen seizoen in Abu Dhabi en tijdens een vrije training voor McLaren op hetzelfde Yas Marina Circuit.

Doohan, die onder grote druk staat, moet zich blijven bewijzen bij Alpine te midden van voortdurende speculaties over zijn toekomst. Hij kent het circuit van Suzuka goed uit zijn tijd in de Aziatische Formule 3 en hoopt op een sterke prestatie in de resterende sessies van het weekend. Hij zal ook gebruik maken van de data die Hirakawa verzamelt, die op zijn beurt eveneens goed bekend is met het uitdagende Japanse circuit.

"Ik heb alles al voorbereid. Ik heb kort geleden in de simulator gezeten in Enstone en ik ga echt van het moment genieten", blikt Hirakawa uit op het weekend in eigen land. "Het is maar een korte sessie en ik hoop dat het weer goed wordt, maar ik ga er hoe dan ook mijn best doen voor het team om hen zo de goede kant op te helpen met de setup. Ik wil het team nog graag bedanken voor deze kans en alle steun."