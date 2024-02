Anonieme bron doet laatste poging om Christian Horner aan te pakken en deelt deze screenshots

Christian Horner is nog niet van de 'problemen' af. Het grensoverschrijdende gedrag waarvan hij werd beschuldigd bleek ongegrond, maar toch is er nog een anonieme bron die hem aan de schandpaal wil nagelen.

De mogelijke screenshots waar het om ging zijn nu de wereld ingeslingerd. Er is een anonieme mail naar alle teambazen en de F1-top gestuurd met die foto's. Of die schokkend zijn of niet, laten we aan jou zelf over. Horner reageerde ook in een statement: "Ik zal niet reageren op anonieme speculaties, maar ik herhaal dat ik de beschuldigingen altijd heb ontkend."

"Ik heb volledig meegewerkt met het onderzoek en heb respect voor de uitkomst. Het was een doorzichtig en eerlijk onderzoek, gedaan door een onafhankelijke partij. Daaruit is de conclusie gekomen dat de aantijging niet terecht was."

If these are the Christian Horner “bombshell” messages then I have no idea why people think he will be fired.



Has anyone ever joked around with an employee of the opposite sex?





Ruzie binnen Red Bull?

Er gaan ook geruchten dat er gedoe is binnen Red Bull. Het F1-team heeft twee eigenaren: Honda en Red Bull. In de paddock doen geruchten de ronde dat die twee eigenaren nog wel eens bonje hebben. Mogelijk doet een van die twee partijen een laatste poging om Horner het leven zuur te maken.

79 screenshots of messages and pictures were emailed to key figures in the sport - Horner has now responded





Eerste raceweekend

Donderdag is het eerste Formule 1-raceweekend van 2024 afgetrapt. In Bahrein werden donderdag de eerste twee vrije trainingen verreden. De Grand Prix van Bahrein is om een speciale reden op zaterdag.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië is volgende week ook op zaterdag, omdat een dag later de Ramadan begint. Dan mag er niet worden geracet. Omdat er minimaal één week tussen twee Formule 1-races moet zitten, is de GP van Bahrein een dag naar voren gehaald.