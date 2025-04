Aston Martin versterkt geruchten rondom komst Max Verstappen door coureur te 'vergeten'

Red Bull-coureur Max Verstappen kan na het huidige Formule 1-seizoen zomaar eens een overstap maken. Aston Martin is één van de teams die genoemd wordt. Een opmerkelijke post op Instagram van het F1-team doet de geruchten opnieuw versterken.

Verstappen heeft een contract tot 2028 maar wordt wellicht al eerder losgeweekt bij Red Bull Racing, het team dat dit seizoen worstelt met de auto. Aston Martin, het team van Lawrence Stroll en Fernando Alonso, lijkt een van de kanshebbers te zijn.

Waar is Stroll?

De geruchten gaan dat Aston Martin liefst 1 miljard pond over zou hebben om Verstappen binnen te halen. Een nieuwe post op de sociale media van Aston Martin wakkerde de geruchten opnieuw aan. "Fundamenten voor de toekomst", schreef het F1-team bij een foto van Alonso en Adrian Newey, de voormalig technische man bij Red Bull Racing.

Zonder Stroll dus, die in Saoedi-Arabië een negatief record neerzette door voor de 75e keer niet voorbij Q1 in te komen in de kwalificaties. Pijnlijk genoeg stonden de 43-jarige Alonso en Newey wél langs de auto van Stroll op de foto. "Zeggen we eindelijk vaarwel tegen Lance Stroll", schrijft een fan onder de foto. Het antwoord ontvangt tientallen likes.

Verstappen en Newey

Het is algemeen bekend dat Verstappen een goede relatie had met Newey in zijn tijd bij Red Bull Racing. Een eventuele transfer naar Aston Martin is dus ook een weerziens met de technische man die hem zijn vier wereldtitels opbracht.

Houdbaarheidsdatum Alonso

Toch betekent de komst van Newey niet dat Stroll en Alonso opeens harder zijn gaan rijden. Sterker nog, Aston Martin heeft een lastige seizoenstart. Na vijf races pakte het team slechts tien punten, die op naam staan van Stroll. Alonso pakte nog geen enkel punt voor het kampioenschap.

De afwezigheid van Stroll op de foto over de 'toekomst' van Aston Martin kan ook juist goed nieuws voor hem betekenen, denken F1-volgers. Alonso is op leeftijd en lijkt zijn houdbaarheidsdatum bijna bereikt te hebben. Het feit dat Newey naast de auto van Stroll (met zijn nummer 18) staat en niet naast die van Alonso, kan ook betekenen dat Stroll juist blijft bij de ploeg.

