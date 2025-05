Bezorgde Jos Verstappen deelt stevige waarschuwing uit aan zoon Max en Red Bull

Er is dit seizoen een hoop werk aan de winkel voor Red Bull Racing. Het team van Max Verstappen komt in de eerste races van het seizoen te kort ten opzichte van de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Jos Verstappen deelt in een interview een fikse waarschuwing uit aan het Oostenrijkse team.

Zijn zoon won de afgelopen vier jaar de wereldtitel, maar moet al vroeg in het seizoen flink in de achtervolging. Piastri heeft al 131 punten bij elkaar verzameld. Ook Norris (115) kent vooralsnog een prima seizoen. Verstappen moet het vooralsnog doen met 99 punten en heeft dus een aanzienlijke achterstand op beide McLarens.

Max Verstappen laat Red Bull-adviseur sprakeloos achter na geheime test op Nürburgring: 'Na drie ronden was het record al weg' Max Verstappen verscheen vrijdag onaangekondigd op de Nürburgring. Onder de naam Franz Hermann stapte hij in een Ferrari 296 GT3 voor een ogenschijnlijk onopvallende testdag. Toch bleef het niet lang bij een anonieme test.

Updates bij Red Bull

In de eerste zes races ging de zege liefst vijf keer naar McLaren. Daar staat één overwinning van Verstappen in Japan tegenover. In gesprek met RaceXpress spreekt Jos zijn zorgen uit over het team van zijn zoon. Hij klapt zich vast aan nieuwe ontwikkelingen bij Red Bull. "Ze komen toch met updates, want dat riepen ze natuurlijk keihard aan het begin van het seizoen. In Imola gaat het gebeuren. Ik ben benieuwd."

Dit is Jos Verstappen: spraakmakende vader van Max en kersverse opa kende opmerkelijke carrière in F1 Jos Verstappen staat tegenwoordig bekend als de spraakmakende en 'drillende' vader van viervoudig Formule 1-wereldkampioen Max. Maar zelf kent hij ook een zeer rijke loopbaan als coureur, met één zeer opmerkelijk moment. Inmiddels heeft hij er een nieuwe rol bij: opa van Lily, het eerste kind van Max en diens vriendin Kelly Piquet. Dit is Jos Verstappen.

En niet alleen benieuwd, want Verstappen senior is duidelijk bezorgd over de staat van Max' auto. De updates moeten werken. "Anders wordt de afstand gewoon te groot." Hij stelt daarbij een harde deadline. "De komende drie wedstrijden moet het verschil kleiner worden, anders gaat het dit jaar gewoon niet meer lukken."

Wat de precieze updates van de Oostenrijkse renstal zijn, weet Verstappen niet. "Dat vertellen ze niet. We gaan het zien. Ik hoor toch wel van Max hoe het gevoel is", zo besluit de man die eerder deze maand opa werd dankzij de geboorte van Lily. Tenminste, dat leek lange tijd het geval. Een speciaal cadeau onthulde dat de geboortedag misschien wel veel eerder was.

'Speciaal cadeau' aan Max Verstappen onthult werkelijke geboortedatum van dochter Lily Max Verstappen en Kelly Piquet zijn inmiddels een hele periode trotse ouders van dochter Lily. Aanvankelijk dachten veel mensen dat zij begin mei geboren is, alleen is dat wel zo?

Tegenvallende eerste training

Tijdens de eerste vrije training in Imola ging het voor Verstappen niet bepaald van een leien dakje. De Nederlander klaagde volop op het circuit van Imola. Piastri bleek tijdens de eerste kilometers de snelste. Verstappen moest concluderen dat het nog altijd veel werk aan de winkel is bij Red Bull.

Max Verstappen worstelt met zijn Red Bull tijdens eerste vrije training, Oscar Piastri de snelste in Imola Max Verstappen is het raceweekend op het circuit van Imola gestart met de zevende tijd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De regerend wereldkampioen kon het tempo van de McLaren-coureurs niet bijbenen en was zichtbaar ontevreden.

De race vindt zondag om 15.00 uur plaats. Dan wordt duidelijk of de Nederlander het gat met de concurrenten kan verkleinen. In Nederland speelt PSV op dat moment ook de kampioenswedstrijd, iets waar PSV-fan Verstappen helaas niet van kan genieten.