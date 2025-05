Max Verstappen worstelt met zijn Red Bull tijdens eerste vrije trainingen, Oscar Piastri de snelste in Imola

Max Verstappen is het raceweekend op het circuit van Imola gestart met de zevende tijd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De regerend wereldkampioen kon het tempo van de McLaren-coureurs niet bijbenen en was zichtbaar ontevreden. In VT2 kon hij zich iets verbeteren, maar de Nederlander is niet tevreden.

Verstappen heeft zich tijdens de tweede vrije training op de Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola iets verbeterd ten opzichte van de eerste oefensessie. De coureur van Red Bull zette op vrijdagmiddag de vijfde tijd (1.15,735) neer. Het team van McLaren laat bij de GP van Emilia-Romagna wederom zien over de snelste auto's te beschikken. De Australiër Oscar Piastri zette 0.025 seconden voor zijn Engelse teamgenoot Lando Norris de snelste tijd neer: 1.15,293.

Bezorgde Jos Verstappen deelt stevige waarschuwing uit aan zoon Max en Red Bull Er is dit seizoen een hoop werk aan de winkel voor Red Bull Racing. Het team van Max Verstappen komt in de eerste races van het seizoen te kort ten opzichte van de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Jos Verstappen deelt in een interview een fikse waarschuwing uit aan het Oostenrijkse team.

Red Bull heeft voor de GP van Emilia-Romagna een aantal zaken aan de auto gewijzigd. Verstappen zette tijdens de eerste vrije training de zevende tijd neer. Hij klaagde over de balans van de auto. En ook tijdens de tweede training was Verstappen niet tevreden. De derde vrije training en de kwalificatie vinden op zaterdag plaats.

Kleine verschillen in VT1

De verschillen tussen de coureurs waren miniem op het fraaie circuit van Imola, nabij Bologna. Verstappen, die dit seizoen vaker zijn onvrede uitsprak over de balans van zijn Red Bull, stond dit keer wederom enkele tienden achter op de McLaren-coureurs. Hij gaf drie tienden toe op de snelste tijd van Oscar Piastri.

'Speciaal cadeau' aan Max Verstappen onthult werkelijke geboortedatum van dochter Lily Max Verstappen en Kelly Piquet zijn inmiddels een hele periode trotse ouders van dochter Lily. Aanvankelijk dachten veel mensen dat zij begin mei geboren is, alleen is dat wel zo?

De leider in het kampioenschap was slechts drie honderdsten sneller dan zijn teamgenoot Lando Norris, die ook weer sterk voor de dag kwam. Tot verrassing van velen eindigde Carlos Sainz in de Williams als derde, met een klein verschil van slechts vijf honderdsten op Piastri.

Onderbreking

De training werd abrupt onderbroken toen Sauber-coureur Gabriel Bortoleto in de beruchte Rivazza-bocht de controle over zijn auto verloor en met volle vaart in de bandenstapel belandde. Gelukkig stapte de jonge Braziliaan ongedeerd uit, maar de rode vlag markeerde het voortijdige einde van de sessie.

Mercedes-coureur (18) verrast klasgenoten én vindt emotionele boodschap tijdens thuisrace Kimi Antonelli is pas net begonnen aan zijn Formule 1-carrière, maar dit weekend op Imola werd al snel duidelijk dat zijn thuisrace méér zou worden dan alleen een sportief hoogtepunt. De jonge Mercedes-coureur deelde een bijzonder moment met zijn klasgenoten én stuitte zelf op een onverwacht en emotioneel moment.

Verstappen worstelt met balans ondanks updates van Red Bull

Verstappen zat zichtbaar ontevreden achter het stuur. Direct na zijn eerste getimede ronde gaf hij aan dat zijn auto alle kanten op gleed, wat hem het vertrouwen in zijn bolide ontnam. Zijn frustratie werd vooral duidelijk in de slotfase, toen hij in de beruchte Rivazza-bocht bijna de controle over zijn Red Bull verloor. Gefrustreerd sloeg hij op het stuur, een teken dat de auto nog verre van ideaal aanvoelde.

Red Bull is met flinke aerodynamische updates naar Imola gekomen, in de hoop de prestaties te verbeteren. Toch gaf Verstappen vooraf aan dat hij geen wonderen verwachtte en vooral op kleine stapjes hoopte. Die kleine verbeteringen zijn cruciaal op een technisch uitdagend circuit als Imola, waar precisie en balans het verschil kunnen maken.

Max Verstappen laat Red Bull-adviseur sprakeloos achter na 'gekkenhuis' op Nürburgring Max Verstappen verscheen vorige week vrijdag onaangekondigd op de Nürburgring. Onder de naam Franz Hermann stapte hij in een Ferrari 296 GT3 voor een ogenschijnlijk onopvallende testdag. Toch bleef het niet lang bij een anonieme test.

Franz Hermann verschijnt in Imola

Eerder deze week reed Max Verstappen nog rond op de Nürburgring, maar dan wel onder de opvallende Duitse schuilnaam Franz Hermann. Wat bedoeld was als een geheime testdag, veranderde al snel in een mediahappening toen journalisten het spoor van de Nederlander ontdekten. Zoals alleen Verstappen dat kon maakte hij al snel indruk op het iconische circuit.

Het grand prix-weekend van Imola wordt om 17.00 uur vervolgd met de tweede vrije training, waarin Verstappen en zijn team ongetwijfeld zullen proberen de balans verder te verbeteren. Zaterdag staat de kwalificatie op het programma, gevolgd door de race zondag om 15.00 uur. Verstappen won eerder al drie keer op dit circuit en zal alles in het werk stellen om die reeks voort te zetten, ondanks de lastige start van het weekend.