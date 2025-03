Max Verstappen keihard gepasseerd bij bijzondere aankondiging, Lewis Hamilton wel in de spotlights

Max Verstappen werd de afgelopen vier jaar wereldkampioen in de Formule 1 en is op dit moment dus het grote uithangbord van de sport. Daar lijkt alleen niet iedereen zo over te denken, want de Red Bull-coureur is keihard gepasserd bij een opvallende aankondiging.

Ieder jaar brengt EA Sports naast een voetbalgame ook een spel uit rondom het nieuwe Formule 1-seizoen. Dat is ook dit jaar weer het geval. De ontwikkelaar heeft woensdag bekendgemaakt dat fervente fans van de sport vanaf 30 mei met hun favoriete coureur kunnen spelen op de PC, Playstation 5 en de Xbox Series X/S.

Verstappen gepasseerd

Ook maakte het bekend welke coureurs op de cover staan van het spel en daar is iets heel opvallends te zien, want regerend wereldkampioen Verstappen ontbreekt. Op de standaardversie van het spel staan namelijk Oscar Piastri, Carlos Sainz en Oliver Bearman, terwijl Lewis Hamilton na zijn overstap naar Ferrari de cover siert van de speciale Iconic Edition.

Het is voor het eerst in jaren dat Verstappen niet op de cover van het spel staat en dat terwijl het gebruikelijk is dat de wereldkampioen daar op te zien is. De Nederlander stond bij de afgelopen edities ook niet op de standaardversie, maar was toen wel het uithangbord van een speciale Champions Edition. EA heeft dit jaar besloten om niet zo'n versie uit te brengen, maar heeft Verstappen dus ook bij de andere edities gepasseerd.

Gezinsuitbreiding

Het is overigens de vraag of Verstappen heel erg wakker ligt van het feit dat hij niet op de cover staat, want hij heeft hele andere dingen aan zijn hoofd. De Red Bull-coureur staat op het punt om voor de eerste keer vader te worden. Zijn Braziliaanse vriendin Kelly Piquet is hoogzwanger en dus telt het koppel de dagen af totdat de kleine geboren wordt.

Onrust bij Red Bull

Ondertussen is de onrust bij het team van de Nederlandse coureur ook nog eens groot. Waar Verstappen in de eerste twee raceweekenden van 2025 36 punten verzamelde en in de WK-stand op de tweede plaats staat, heeft teamgenoot Liam Lawson nog geen enkel punt weten te scoren. Het lijkt er dan ook sterk op dat de Nieuw-Zeelander al na twee races vervangen gaat worden.