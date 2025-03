Dit is Yuki Tsunoda, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen: Japanner krijgt na vier jaar én bizarre soap eindelijk de kans

Er zijn weinig coureurs uit de Red Bull-fabriek die langer op een zitje bij het Formule 1-team moesten wachten dan Yuki Tsunoda. Liefst vier jaar reed de Japanner rond bij Racing Bulls (of een voorloper daarvan). Nu hij eindelijk teamgenoot van Max Verstappen is, is het tijd om kennis met hem te maken.

Allereerst moeten we het natuurlijk over de soap hebben die sinds het einde van vorig F1-seizoen bezig is. Sergio Pérez werd na vier seizoenen uitgezwaaid als Red Bull-coureur, nadat de Mexicaan al zeker een half seizoen zwaar ondermaats presteerde naast Verstappen. Het blikjesteam besloot in 'de eigen jeugd' te kijken voor een vervanger.

En dat betekent: een coureur van het zusterteam Racing Bulls, voorheen ook wel Alpha Tauri of Toro Rosso. Tsunoda was de meest voor de hand liggende optie, omdat hij er al vier seizoenen op had zitten bij het team. Lawson had pas elf grands prix verreden, verdeeld over twee seizoenen. Toch koos Red Bull voor laatstgenoemde, omdat er met Tsunoda volgens insiders 'moeilijker was om te gaan'. Ook zouden teambaas Christian Horner en de Japanner elkaar niet liggen.

Gevoeligheid van de Red Bull

De Nieuw-Zeelander kreeg de Red Bull in de eerste twee raceweekenden helemaal niet aan de praat. Hij liep tegen het probleem aan waar Pérez en daarvoor Pierre Gasly en Alex Albon ook mee te maken hadden: de enorme gevoeligheid van de Red Bull. Verstappen heeft een zeer unieke rijstijl, waar de auto inmiddels volledig op is afgestemd.

Red Bull hoopt dus dat de heetgebakerde Tsunoda die gevoeligheid wel aan kan. Of er in ieder geval beter mee om kan gaan. Het valt nog te bezien. De renstal weet ook dat Tsunoda de volgende coureur is die de auto niet kan besturen, er een veel groter probleem is. Want dan zal er toch iets veranderd moeten worden aan de bolide, wat mogelijk ten koste gaat van de snelheid van viervoudig wereldkampioen en daarom lievelingetje Verstappen.

Ervaring van Tsunoda

Tsunoda neemt in ieder geval de nodige ervaring mee naar zijn volgende team. 89 races verreden, één keer een vierde plek. Hij mag Honda bedanken voor zijn plek bij Red Bull, want door de (op dat moment nieuwe) samenwerking werd hij in 2019 toegevoegd aan het talententeam. In dat jaar werd hij negende in de Formule 3.

Vervolgens reed hij een jaar in de Formule 2, waar hij derde eindigde in het eindklassement achter Mick Schumacher en Callum Ilott. Het geluk lachte Tsunoda toe: omdat Daniil Kvyat in december 2020 ontslagen werd bij AlphaTauri, mocht hij zijn plek innemen. En zo geschiedde.

Alle dank naar vader

Tsunoda had misschien wel nooit in de Formule 1 gekomen als Red Bull geen samenwerking met Honda aanging, maar toch moet hij iemand anders bedanken voor waar hij nu staat: zijn vader Nobuaki. "Mijn vader was mijn monteur tot ik veertien of vijftien jaar oud was", zei de kersverse Red Bull-coureur ooit tegen Motorsport.com.

"Ik moet hem bedanken voor al mijn successen, hij heeft mij een betere coureur gemaakt." Tsunoda legt uit dat hij het remmen van zijn vader heeft geleerd. Tsunoda senior zou gezegd hebben: "Als je de auto beter kan besturen in bochten dan anderen, kan je ook eerder op het gas gaan. Dat leerde ik in het karten. Dat gaf me veel vertrouwen en dat gebruik ik tot op de dag van vandaag."

Opvallende lengte

De piepkleine Japanner (hij is maar 1,59 meter) mag zich eindelijk opmaken voor de kans die andere Red Bull-talenten véél sneller kregen. Lawson na elf races, Gasly na anderhalf seizoen (26 races) en Albon al na twaalf grands prix. Nu is het de zaak aan Tsunoda om het langer vol te houden dan Lawson (twee races), Gasly (twaalf) en Albon (26 GP's).