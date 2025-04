Charles Leclerc eert overleden vriend met speciale helm voor 150e GP bij Ferrari

Charles Leclerc rijdt dit weekend op het circuit van Suzuka een bijzondere race: zijn 150e Grand Prix voor Ferrari. Sinds zijn komst in 2019 groeide de Monegask uit tot een vaste waarde binnen het team en boekte hij zes zeges. In Japan presenteert hij een speciale helm, waarmee hij niet alleen het jubileum viert, maar ook stilstaat bij een emotioneel moment in zijn carrière.

De helm is geïnspireerd op het design van zijn overleden vriend en mentor Jules Bianchi, die tien jaar geleden zwaar crashte tijdens de Grand Prix van Japan en later aan zijn verwondingen overleed. De witte helm met zwarte en rode accenten draagt het getal 150 prominent bovenop, maar bevat ook subtiele verwijzingen naar Bianchi, waaronder diens rijdersnummer 17.

"Het is natuurlijk een hele speciale plek, en altijd als ik daar kom denk ik aan Jules", zegt Leclerc over zijn jeugdvriend. "Hij heeft me enorm geholpen om in de Formule 1 te komen. Mijn helm is aan hem opgedragen, en hij zit natuurlijk, zoals altijd, in mijn hart."

Franse coureurs eren hun verloren voorbeeld

Ook andere Franse coureurs staan stil bij de herinnering aan Bianchi. Esteban Ocon noemt hem 'de hoop van de Franse autosport' en gelooft dat Bianchi wereldkampioen had kunnen worden. "Hij was het opkomende talent. Ik zag hem vaak rijden met Charles in Brignoles. We zullen blijven racen, want dat is wat hij zou doen."

Pierre Gasly sluit zich daarbij aan en roemt niet alleen Bianchi’s kwaliteiten als coureur, maar vooral ook als mens. "Hij was ontzettend vriendelijk. In het Franse team keken we allemaal naar hem op als de volgende grote ster. Iedereen was ervan overtuigd dat hij uiteindelijk voor Ferrari zou rijden. Ik zal hem altijd blijven herinneren."