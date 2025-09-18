Charles Leclerc laat zien het stratencircuit van Baku uitstekend onder controle te hebben. Tenminste, op zaterdag: het lukt de Ferrari-coureur al vier jaar op rij om pole position te pakken bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Toch dreigt er een negatief record.

De Monegask was tussen 2021 en 2024 de snelste bij alle kwalificaties in Azerbeidzjan, inclusief de sprintkwalificatie van 2023. Maar toch lukte het hem geen enkele keer om te winnen. Alle vier de keren moest hij iemand voorbij laten gaan. Als Leclerc dit weekend weer op pole position staat én de race niet wint, krijgt hij een negatief record in handen.

Leclerc deelt dat record nu met Jim Clark, die 59 jaar geleden hetzelfde flikte. Clark, tweevoudig wereldkampioen, pakte pole in Monaco tussen 1962 en 1964, en opnieuw in 1966. Dit telt als vier opeenvolgende poles, aangezien Clark in 1965 niet in Monaco reed, maar de Indy 500 won. Zijn enige succes uit deze reeks gewonnen kwalificaties was een vierde plaats in Monte Carlo in 1964.

Degelijke resultaten in Baku

Leclercs resultaten in Baku zijn een stuk beter: hij heeft drie races uitgereden, met als beste klassering een tweede plaats in 2024. In 2021 eindigde de Monegask als vierde, in 2022 viel hij uit door motorproblemen, en in 2023 werd hij derde. In 2023 won Leclerc ook de sprintkwalificatie, maar in de race eindigde hij als tweede achter Sergio Pérez.

Grand Prix van Azerbeidzjan

De Grand Prix van Azerbeidzjan is de laatste race op (gedeeltelijk) Europese bodem van dit seizoen. Max Verstappen hoopt hoge ogen te gooien, nadat hij twee weken geleden al de Grand Prix van Italië won. De Nederlander schreef tot nu toe één keer (in 2022) de race in Baku op zijn naam. Verrassend genoeg won voormalig Red Bull-collega Sergio Pérez de grand prix als enige coureur twee keer, vijf andere rijders wonnen eenmaal.

McLaren maakt overigens een goede kans om nú al de constructeurstitel binnen te slepen. Het zou een record betekenen. Een één-tweetje voor Lando Norris en Oscar Piastri is al genoeg. Lees hier alle andere scenario's die McLaren de wereldtitel zullen opleveren.