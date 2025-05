Dit is het enorme inkomen van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen

Max Verstappen is momenteel met afstand de grootste Nederlandse sportman ter wereld. De Red Bull-coureur werd vier keer op rij wereldkampioen in de Formule 1 en dat heeft hem financieel geen windeieren gelegd, want hij mag ieder jaar een enorm bedrag bijschrijven op zijn rekening. Dit is het enorme inkomen van Max Verstappen.

Verstappen stond al op jonge leeftijd te boek als een groot racetalent en er werd zelfs gefluisterd dat hij mogelijk ooit wereldkampioen zou kunnen worden in de Formule 1, de meest prestigieuze raceklasse van allemaal. Die verwachtingen heeft de Nederlander sinds zijn debuut in de sport in 2015 meer dan waar gemaakt. Hij pakte in 2021 zijn eerste kampioenschap en zit sindsdien nog altijd op zijn troon.

Formule 1-legende waarschuwt voor 'desastreuze gevolgen' bij Max Verstappen en Red Bull Racing Het is nog zeker niet het seizoen van Red Bull Racing en Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen uit Nederland heeft in de WK-stand een achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Ook op het circuit van Imola kwam Verstappen er ten opzichte van zijn concurrenten niet aan te pas tijdens de eerste twee vrije trainingen. Een voormalig wereldkampioen zag het met lede ogen aan.

Dat heeft er ook voor gezorgd dat hij inmiddels is uitgegroeid tot een van de grootste sterren ter wereld. In 2022 kreeg hij zelfs de Laureus Award voor sportman van het jaar en daarmee staat hij in een rijtje met andere sportlegendes als Roger Federer, Novak Djokovic, Usain Bolt, Tiger, Michael Schumacher, Lionel Messi en Rafael Nadal.

Inkomen Max Verstappen

Het is dan ook onvermijdelijk dat Verstappen inmiddels ook financieel bij de grootverdieners in de sportwereld hoort. In het beroemde magazine Forbes staat de Nederlander dit jaar in de lijst met de vijftig bestbetaalde atleten ter wereld. Verstappen is terug te vinden op de 24ste plaats.

Rivaal van F1-kampioen Max Verstappen neemt opvallend besluit: 'Het is gewoon niet iets waar ik van geniet' Lando Norris is een van de bekendste gezichten in de F1-wereld. De Brit van McLaren won tot nu toe vijf races, was in 2024 de grootste uitdager van wereldkampioen Max Verstappen en is een soepele prater tijdens interviews. Maar hij wil wat minder zichtbaar worden.

De 27-jarige Verstappen heeft volgens het blad liefst 78 miljoen dollar verdiend gedurende het afgelopen jaar. 72 miljoen daarvan is afkomstig uit zijn salaris, bonussen en prijzengeld. De overige zes miljoen valt toe te schrijven aan sponsordeals met merken als Heineken, EA Sports en Ford.

Verstappen levert in

Verstappen heeft overigens wel ingeleverd, want een jaar eerder stond hij nog zeventiende op de ranglijst. Toen verdiende hij volgens het blad in totaal 81 miljoen dollar. De Nederlander heeft dus drie miljoen moeten inleveren, maar het is de vraag of hij dat überhaupt door zal hebben.

Bezorgde Jos Verstappen deelt stevige waarschuwing uit aan zoon Max en Red Bull Er is dit seizoen een hoop werk aan de winkel voor Red Bull Racing. Het team van Max Verstappen komt in de eerste races van het seizoen te kort ten opzichte van de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Jos Verstappen deelt in een interview een fikse waarschuwing uit aan het Oostenrijkse team.

Wel is het leven van Verstappen een stukje duurder geworden sinds 2024, want hij werd eind april vader van zijn eerste kindje. Vriendin Kelly Piquet beviel toen van een dochter genaamd Lily. Verstappen en Piquet zijn sinds 2020 een stel.

Lewis Hamilton

Verstappen is overigens niet de coureur met het hoogste inkomen. Lewis Hamilton is namelijk net boven de Nederlander te vinden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen staat op de 22ste plek en heeft volgens het blad 80 miljoen dollar bij mogen schrijven. Hamilton stond vorig jaar nog onder Verstappen.