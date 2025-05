Formule 1-legende waarschuwt voor 'desastreuze gevolgen' bij Max Verstappen en Red Bull Racing

Het is nog zeker niet het seizoen van Red Bull Racing en Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen uit Nederland heeft in de WK-stand een achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Ook op het circuit van Imola kwam Verstappen er ten opzichte van zijn concurrenten niet aan te pas tijdens de eerste twee vrije trainingen. Een voormalig wereldkampioen zag het met lede ogen aan.

De Canadees Jaqcues Villeneuve werd in 1997 wereldkampioen in de sport. Inmiddels is hij een graag geziende analist bij Sky Sports en uiteraard miste hij geen moment van de eerste kilometers in Imola. De klagende Verstappen kwam te kort ten opzichte van de McLarens en dat belooft weinig goeds.

"De Red Bull lijkt lastig te besturen", zo zag de Canadees. "Verstappen moet zich flink inspannen om een goede rondetijd neer te zetten. Met dit materiaal is het moeilijk te zeggen of Max een bedreiging vormt voor de McLaren."

Los onderdeel in Red Bull

Vooralsnog lijkt het er niet op. De vrije trainingen verliepen voor Red Bull niet bepaald vlekkeloos. Daar kwam nog een opvallend incident bij tijdens de tweede vrije training. Een losse bout van de auto van Verstappen zat behoorlijk hinderlijk in de weg. Volgens de Nederlander ging dit ten koste van het gaspedaal.

Villeneuve begrijpt de hinder die de viervoudig wereldkampioen ondervond. Volgens de oud-coureur had het nog veel erger kunnen aflopen. "Het is schrikken als je een bout onder je pedalen vindt. Die kan zomaar je gas of rem blokkeren. De gevolgen kunnen dan desastreus zijn."

McLarens zijn favoriet

Na de eerste rondes op vrijdag is het duidelijk dat Piastri en Norris de favorieten voor de zege tijdens de race op zondag zijn. Villeneuve noemt Verstappen dan ook niet als favoriet, maar kijkt naar het McLaren-duo. "Het verschil tussen hen is miniem. we hebben het over twee, drie hondersten van een seconde. Dat is niets."

Waarschuwing Jos Verstappen

Villeneuve is niet de enige oud-coureur die een ferme waarschuwing uitdeelde aan Red Bull. Jos Verstappen, de vader van Max, deed dat eerder ook al. Hij concludeerde hardop dat het gat in de komende drie races kleiner moet worden tusssen de Red Bull en de McLaren. Anders lijkt hij niet meer te geloven in een nieuwe wereldtitel voor zijn zoon.