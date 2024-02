Dit is waarom Max Verstappen beter niet de openingsrace in Bahrein kan winnen

Het Formule 1-seizoen begint komende week met de Grand Prix van Bahrein. Max Verstappen gaat op zaterdag 2 maart proberen om meteen een tik uit te delen aan de concurrentie door de eerste race van het seizoen te winnen, maar hoe belangrijk is dat in de strijd om de wereldtitel? Wij zochten uit wat het resultaat van de openingsrace zegt over de uiteindelijke wereldkampioen.

Verstappen won vorig seizoen de eerste race van het seizoen en dat was de opmaat naar een briljant jaar. De Nederlander won negentien races en hoefde dus slechts drie keer toe te kijken hoe een collega er met de bokaal vandoor ging. Verstappen pakte met overmacht de wereldtitel, maar dat is niet zo vanzelfsprekend als een coureur de eerste race van het seizoen wint.

In de zes voorgaande jaren was het namelijk zo dat de wereldkampioen tijd nodig had om op gang te komen. Twee keer overkwam het Verstappen zelf, in 2021 werd hij tweede achter Lewis Hamilton en in 2022 viel hij zelfs uit in de eerste race. De vier jaar daarvoor werd Hamilton wereldkampioen, maar hij wist in al die jaren niet één keer het seizoen te beginnen met een overwinning.

Wat zegt het winnen van de eerste race over de wereldtitel?

Jaar Winnaar eerste race Wereldkampioen 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2022 Charles Leclerc Max Verstappen 2021 Lewis Hamilton Max Verstappen 2020 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2019 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2018 Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2017 Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2016 Nico Rosberg Nico Rosberg 2015 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2014 Nico Rosberg Lewis Hamilton 2013 Kimi Räikkönen Sebastian Vettel 2012 Jenson Button Sebastian Vettel 2011 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2010 Fernando Alonso Sebastian Vettel 2009 Jenson Button Jenson Button 2008 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2007 Kimi Räikkönen Kimi Räikkönen 2006 Fernando Alonso Fernando Alonso 2005 Giancarlo Fisichella Fernando Alonso 2004 Michael Schumacher Michael Schumacher

Als we kijken naar de afgelopen twintig jaar is het procentueel aantrekkelijker om zaterdag niet te winnen. Elf van de twintig keer greep de winnaar van de eerste Grand Prix naast de titel. Verstappen zal zich komend weekend vast niet gaan inhouden hierdoor, maar hij hoeft dus ook niet te wanhopen als het een keertje niet lukt.

Red Bull favoriet in bijzonder jaar

Red Bull domineerde in 2023 en dus is het de verwachting dat het team van Verstappen ook dit jaar sterk gaat presteren. Al is de voorbereiding wel flink verstoord door de zaak rond teambaas Christian Horner.

Het wordt sowieso een interessant seizoen, want het is het twaalfde en laatste jaar van Hamilton bij Mercedes. Hij verkast na dit seizoen naar Ferrari. Andere coureurs kunnen zich dus in de kijker rijden voor zijn vrijgekomen stoeltje.

Start op zaterdag

Normaal gesproken begint het seizoen op een zondag, maar dat is dit jaar anders. De ramadan begint namelijk op zondag 10 maart. Daardoor is de Grand Prix in Saudi-Arabië op zaterdag 9 maart. Aangezien er minimaal een week tussen twee races moet zitten, werd de race in Bahrein ook naar de zaterdag gehaald.