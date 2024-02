Max Verstappen blikt vooruit op eerste race: 'Hopelijk niet al te veel verrassingen'

Max Verstappen maakt zich op voor de eerste Formule 1-race van 2024. Dit weekend staat de Grand Prix van Bahrein op het programma, nadat afgelopen week de testdagen waren. "Ik kijk er naar uit."

Verstappen blikt op zijn eigen site vooruit op de eerste Grand Prix. "Ik kijk uit naar het komende weekend in Bahrein. We hebben een paar goede testdagen gehad en veel van de auto geleerd."

Bij die testdagen viel op dat de Red Bull-auto van Verstappen erg steady was. De Red Bull, die de afgelopen twee seizoenen de snelste auto van de grid was, kwam snel voor de dag. Niet alleen over één rondje, maar ook bij de zogeheten longruns. Daar wordt getest hoe snel de auto is over heel veel rondes.

'Als Max Verstappen dit jaar geen F1-wereldkampioen wordt, geef ik 250.000 dollar weg' Het Formule 1-seizoen is nog niet eens begonnen, maar toch zijn de meeste mensen het erover eens wie er wereldkampioen gaat worden dit jaar: Max Verstappen. Zo ook Jeff Dods, de baas van de Formule E. Hij heeft er zelfs zoveel vertrouwen in, dat hij 250.000 dollar weggeeft als iemand anders wereldkampioen wordt.

'Alles juist uitvoeren'

Maar Verstappen heeft nog geen zin om voorspellingen te doen. Je weet maar nooit welke teams niet het achterste van hun tong hebben laten zien. " Natuurlijk willen we niet op de zaken vooruitlopen. We moeten ervoor zorgen dat we alles juist uitvoeren om een sterk eerste weekend te hebben."

"Iedereen heeft hier in Bahrein veel ronden gereden, dus hopelijk komen we de komende week niet voor al te veel verrassingen te staan als het gaat om de afstelling van de auto. Al met al heb ik er zin in om van start te gaan en weer te gaan racen."