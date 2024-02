Lewis Hamilton kan imposant record breken tijdens Grand Prix van Bahrein

Met nog vier dagen te gaan staat het Formule 1-seizoen nu echt voor de deur. In aanloop naar de Grand Prix van Bahrein wordt er al volop voorbeschouwd en gaat het ook veel over randzaken, zoals de situatie rondom Red Bull-teambaas Christian Horner en de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari. De Engelsman kan namens Mercedes komende weekend wel een record verbreken.

Hamilton rijdt sinds 2007 in de Formule 1. In zijn 'rookie-season' reed hij bij McLaren samen met wereldkampioen Fernando Alonso. In dat jaar begon ook zijn recordjacht, al zal hij daar zelf niet zo mee bezig zijn geweest.

Record

Sindsdien reed de Engelse coureur elk jaar minstens één keer in de punten. Dat gaat dus om zeventien achtereenvolgende seizoen. Ook landgenoot Jenson Button deed dit, maar niemand pakte ooit achttien seizoenen op rij punten in een Formule 1-seizoen.

In Bahrein kan Hamilton dus een imposant record verbreken. Daarvoor zal hij tijdens de seizoensopener in de top tien moeten rijden met zijn Mercedes. Lukt dit aankomende zaterdag niet, dan heeft de Engelsman nog een heel seizoen om dat record alleen in handen te krijgen.

Ferrari

De laatste weken ging het rondom Hamilton vooral over zijn verrassende keuze om na dit seizoen Mercedes te verlaten. De 39-jarige coureur maakt de overstap naar Ferrari. Dit vertelde de Engelsman zelfs niet aan zijn ouders.