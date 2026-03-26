Max Verstappen baarde donderdag opzien in Japan. Tijdens de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix op circuit Suzuka wilde de Red Bull-coureur per se dat een Britse journalist vertrok, voordat hij zijn woordje zou doen. De ongelukkige journalist van The Guardian heeft nu voor het eerst gereageerd op de situatie.

Het begin van de persconferentie was ronduit opmerkelijk te noemen. "Één seconde", zei Max Verstappen voor hij zou starten. "Ik praat niet voordat hij weggaat", was de Nederlander duidelijk. Met 'hij' bedoelde de racecoureur de Britse journalist Giles Richards. Die zou in het verleden een opmerking hebben gemaakt die Verstappen tegen het zere been stootte.

'Diep teleurgesteld'

Enkele uren na het incident heeft de verbouwereerde journalist in zijn krant The Guardian voor het eerst gereageerd. "Ik klaag niet snel, maar was diep teleurgesteld toen Max Verstappen ervoor koos om me donderdag tijdens de Grand Prix van Japan uit zijn persconferentie te zetten vanwege een vraag die aan het einde van vorig seizoen was gesteld", zo begint Richards.

In Abu Dhabi kreeg Verstappen een vraag over zijn ongelukkige moment in Barcelona vorig jaar. Toen werd hij teruggezet van P5 naar P10 en liep daarmee negen punten mis. Uiteindelijk kwam hij nou juist die punten te kort in de achterstand op Lando Norris. Dat Richards dat aanhaalde, vond Verstappen verschrikkelijk. Sindsdien botert het niet tussen de twee.

'Fenomenaal geheugen'

"In Suzuka bleek dat Max een fenomenaal geheugen had", vervolgt de ervaren journalist. "Toen hij me zag, staarde hij me aan en verklaarde dat hij niet zou praten totdat ik wegging. Dat is mij nooit eerder gebeurd en komt sowieso in de Formule 1 zelden voor." Bovendien lijkt ook Red Bull Racing de aanpak van Verstappen niet te waarderen.

Aangezien Richards al jarenlang verslag doet van de koningsklasse in de autosport, kwamen de kemphanen elkaar al vaak tegen. "In meer dan tien jaar verslaggeving over de sport heb ik Verstappen misschien een dozijn keer geïnterviewd, altijd vriendelijk en in een goed humeur."

Verkeerde vraag

Maar de verkeerde vraag leidde - volgens Richards - tot een beledigde Verstappen, vooral ook door de geniepige grijns van de Brit. "Ik weet niet zeker of ik grijnsde", vertelt hij daarover. "Maar ik vond het niet grappig, en ik genoot er ook niet van om hem voor schut te zetten."

Online haat

Dat het nu, enige tijd later, opeens toch mis ging, vond Richards ronduit opmerkelijk. "Ik vertrok keurig. Maar misschien genoot hij gewoon van de machtsverhouding?", vraagt hij zich af. Het incident heeft wel voor problemen gezorgd bij de Brit, die last kreeg van online haat.

"Binnen twee uur had iemand mijn e-mailadres gevonden. 'Jij bent de giftige idioot die verantwoordelijk is voor de hele Britse vooringenomenheid in de F1', stond erin. Het gaat gelukkig prima met me", aldus de journalist die niet al te veel last lijkt te hebben van de reacties.

Verzoening met Verstappen

Er is maar één ding waar de journalist vurig op hoopt: een verzoening met Verstappen. "Ik bewonder Verstappen nog steeds en ik hoop dat we in de toekomst een betere relatie kunnen hebben. Soms moeten er nu eenmaal lastige, ongemakkelijke vragen gesteld worden. Dat hoort nu eenmaal bij het vak", besluit Richards, die hoopt om de Nederlander na de race op zondag weer te kunnen spreken.