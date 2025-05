Zoon van Michael Schumacher getipt voor terugkeer in Formule 1: 'Een echte teamplayer'

Er gaat in 2026 veel veranderen in de Formule 1 en een Schumacher zou daar een rol in gaan spelen. Niet alleen krijgen de teams met allerlei nieuwe regeltjes te maken, ook komt er met Cadillac een elfde team bij op de grid. De namen van coureurs die die stoeltjes zouden moeten vullen, gonzen door de paddock.

Cadillac-teambaas Graham Loudon bevestigt dat er gesprekken gaande zijn met acht coureurs voor het nieuwe Formule 1-team dat volgend jaar debuteert. Geen van hen heeft echter al een contract. Sergio Pérez lijkt de topkandidaat voor één van de cockpits, met Guanyu Zhou als serieuze concurrent. En wat te denken van Mick Schumacher?

Zoon van legende Michael Schumacher

De zoon van legende Michael Schumacher was tijdens de raceweekend in Miami om te onderhandelen met Cadillac. Hij was ook aanwezig bij de onthulling van het Cadillac-logo dat het team zal gebruiken. Zijn oom Ralf Schumacher, eveneens een Formule 1-legende, is ervan overtuigd dat zijn neef een plek bij Cadillac verdient, net zoals hij dat vond voor alle andere beschikbare Formule 1-stoeltjes na Micks vertrek bij Haas.

'Een echte teamplayer'

"Mick heeft Formule 1-ervaring, hij heeft onder moeilijke omstandigheden geracet. Het was zeker niet makkelijk voor hem, maar dat is juist in zijn voordeel", legt Ralf Schumacher uit. "Nu rijdt Mick voor Alpine in het World Endurance Championship en daar presteert hij uitstekend. Cadillac heeft een coureur nodig die samen met hen het project kan ontwikkelen, die de auto begrijpt en een echte teamplayer is."

Carrière bij Haas

In 2021 en 2022 reed Schumacher junior in totaal 44 races voor Haas. Hij finishte beide seizoenen in de onderste regionen op plek 19 en 16. Tijdens de races op Silverstone en de Red Bull Ring in Oostenrijk pakte hij zijn eerste punten in de Formule 1. Sinds zijn vertrek zaten Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen in de Haas-auto. Dit seizoen doen Oliver Bearman (28 punten) en Esteban Ocon (13 punten) het meer dan prima.

Huidig seizoen

Voorlopig zal de in Zwitserland geboren Mick geduld moeten hebben. Het huidige seizoen is pas zes races oud en heeft nog achttien races te gaan. Te beginnen op 18 mei in Imola.