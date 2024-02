Frustraties rond Chris Horner groeien, Ford-baas eist opheldering van Red Bull

De CEO van Ford, Jim Farley, heeft in een brief aan Red Bull duidelijk aangegeven dat hij niet te spreken is over de gang van zaken rond het onafhankelijke onderzoek naar teambaas Christian Horner. De Brit wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

"Zoals we eerder aangaven, en zonder een bevredigend antwoord te hebben gekregen, valt over de waarden die Ford nastreeft niet te onderhandelen”, stelt Farley in de vrijdag verzonden brief, die in handen is van AP. "We zijn gefrustreerd door het gebrek aan volledige transparantie rond deze kwestie bij ons, uw zakelijke partners, en kijken uit naar een volledig verslag van alle bevindingen.”

Ford ontwikkelt officieel samen met de motorenafdeling van Red Bull de nieuwe krachtbron, die vanaf 2026 gebruikt gaat worden. Farley roept op tot 'snelle en serieuze aandacht' voor de zaak rond Horner en stelt in de brief te hopen op 'een oplossing waar iedereen achter staat'.

Horner was afgelopen week aanwezig tijdens de testdagen in Bahrein, waar Max Verstappen een uitstekend indruk maakte. Deze week gaat in Bahrein het Formule 1-seizoen van start.