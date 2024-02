Red Bull-teambaas Chris Horner krijgt steun van de Spice Girls: 'We zitten in een Whatsapp-groep'

Chris Horner ligt onder vuur. De teambaas van Red Bull wordt door een medewerker beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Daarom heeft zijn werkgever een onderzoek geopend naar zijn gedrag. In elk geval staan de Spice Girls aan zijn kant.

De Oostenrijkse Horner is getrouwd met Geri Halliwell, beter bekend als Ginger Spice van de popgroep Spice Girls. De Britse girlgroup brak midden jaren 90 door en was een tijdje een van de grootste popacts ter wereld. In die dagen bulkte Engeland en ook het VK van het zelfvertrouwen: het ging economisch lekker, Tony Blair was een geliefde leider en Britpop was wereldwijd een hit.

Brexit

Maar zoals Groot-Brittannië niet eeuwig feest kon blijven vieren, zo zit nu ook Horner ondanks zijn successen in een dalletje. Een paar jaar na de brexit leek het te komen tot een exit van Horner bij Red Bull, het team dat drie jaar op rij de wereldkampioen leverde (Max Verstappen, voor het geval je dat even vergeten was).

Horner houdt echter vol dat hij zich niet heeft misdragen tegenover de vrouw die een klacht tegen hem heeft ingediend. En de teambaas was ook 'gewoon' van de partij toen Red Bull eerder in februari de nieuwe auto voor het seizoen 2024 presenteerde.

Whatsapp

Zijn vrouw had al haar steun uitgesproken voor Horner. Maar ook de andere meiden van de Spice Girls bemoeien zich met de zaak. Volgens GBNews hebben de drie andere bandleden bemoedigende berichtjes gestuurd naar Geri Halliwell. "We hebben een groep op Whatsapp en daarin sturen we onze berichtjes", aldus Mel B, die eigenlijk Melanie Brown heet.

F1 2024

Het nieuwe F1-seizoen staat op het punt te beginnen. Ook dit jaar is Max Verstappen de te kloppen man. Zijn teamgenoot Checo Perez heeft een aflopend contract en zal meer punten moeten halen dan in 2023 om een kansje te maken op een langer verblijf bij het team. Check hieronder de agenda voor 2024.