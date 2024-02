Fernando Alonso na zien Max Verstappen in 2024: '19 coureurs weten zeker dat ze geen wereldkampioen worden'

We mogen de Formule 1-wereldkampioen van 2024 alvast opschrijven, als het aan Fernando Alonso ligt. De Aston Martin-coureur weet na de testdagen bijna zeker dat Max Verstappen er weer met de wereldtitel vandoor gaat.

Alonso houdt zich niet in bij Autosport. De Spanjaard, die zelf twee keer wereldkampioen werd, zegt: "Ik denk dat er nu negentien coureurs in de paddock zijn die weten dat ze dit jaar geen wereldkampioen gaan worden." Daarmee doelt hij op de succesvolle eerste testdag van Max Verstappen in zijn Red Bull.

Verstappen deed het inderdaad goed, maar Ferrari is ook lekker bezig. Toch hoeven we ons geen illusies te maken, denkt Alonso. De Spanjaard vraagt zich af of zijn eigen Aston Martin races kan winnen. "Het is moeilijk nu te zeggen. Maar na het zien van Max en de Red Bull-auto van dit jaar, maakt iedereen nog minder kans om te winnen. Dat is hoe het is."

LIVE Formule 1 | Charles Leclerc sneller dan Max Verstappen op laatste testdag Het is tijd voor de laatste testdag van het nieuwe Formule 1-seizoen. De teams krijgen nu nog twee sessies de tijd om de auto te finetunen. Namens Red Bull zit Sergio Pérez 's ochtends in de auto en Max Verstappen in de middag.

Testdagen Formule 1

De laatste testdag duurt nog tot vrijdagmiddag 17:00 uur. Volgende week zaterdag, op 2 maart, staat de Grand Prix van Bahrein op het programma. Op die locatie wordt nu overigens ook getest.