'Als Max Verstappen dit jaar geen F1-wereldkampioen wordt, geef ik 250.000 dollar weg'

Het Formule 1-seizoen is nog niet eens begonnen, maar toch zijn de meeste mensen het erover eens wie er wereldkampioen gaat worden dit jaar: Max Verstappen. Zo ook Jeff Dods, de baas van de Formule E. Hij heeft er zelfs zoveel vertrouwen in, dat hij 250.000 dollar weggeeft als iemand anders wereldkampioen wordt.

Fernando Alonso hoort ook bij de mensen die al weten op wie ze hun geld zetten voor het nieuwe seizoen in de Formule 1. "Ik denk dat er nu negentien coureurs in de paddock zijn die weten dat ze dit jaar geen wereldkampioen gaan worden", doelde de Aston Martin-coureur op Verstappen, na de eerste testdag in Bahrein.

Goed doel

En Dods is dus ook al zeker van zijn zaak. "Als één van de overige negentien coureurs wint, geven wij een kwart miljoen dollar aan een goed doel dat die coureur heeft gekozen", zei de FE-baas tegen TNT Sports. Een kwart miljoen dollar is ongeveer 230.000 euro.

Dods zou het niet erg vinden om het bedrag weg te geven aan een goed doel, maar verwacht niet dat hij dat ook daadwerkelijk moet doen. "Max Verstappen is voorbestemd om dit seizoen te winnen."

'FE is veel spannender'

Met deze uitspraak hoopt hij natuurlijk ook een beetje reclame te maken voor zijn eigen sport, die hij overigens veel spannender vindt dan de Formule 1. "Bij ons heeft niemand enig idee wie de race gaat winnen. Daar raak ik best wel opgetogen van. Maar als F1-fan weet ik absoluut zeker wie er gaat winnen."