Geïrriteerde Oscar Piastri werd afgeleid op circuit Saoedi-Arabië: 'Dat is zo vervelend'

Oscar Piastri won dit weekend zijn derde Grand Prix van het seizoen. Hij was de snelste op het circuit van Saoedi-Arabië, maar werd tussendoor wel afgeleid langs de baan. De coureur van McLaren vraagt om actie van de FIA.

De leider in het wereldkampioenschap hield de naderende Max Verstappen achter zich en breidde zijn voorsprong uit. De 24-jarige Australiër hield zich zelfs op een onnodig moment in. Dit zorgde voor irritatie bij Piastri.

Rood lampje

Direct naast het circuit was een knipperend rood lampje te zien. Voor een split second dacht Piastri dat het signaal voor een rode vlag werd gegeven. Maar niets bleek minder waar. "Ik zag het in ronde vier of vijf en ik dacht eigenlijk dat het een rode vlag was", legde hij na zijn gewonnen race uit.

"Dus ik liet het gas even los, ongeveer een tiende van een seconde. Maar later in de race zag ik het weer en dacht: 'dit is irritant'".

Op de onderstaande beelden is het rode knipperlichtje goed te zien vanuit het publiek.

Afleiding

Piastri vraagt om actie. Als er volgend jaar opnieuw op het Jeddah Corniche Circuit gereden wordt, ziet hij logischerwijs liever geen rood lampje langs de weg. "Als we ervan af kunnen komen, zou dat goed zijn. Ik denk dat het op een van de lokale gebouwen zit of zoiets. Misschien kunnen ze er volgend jaar iets aan doen. Het was een beetje afleidend."

Het rode lichtje is extra verwarrend als je bedenkt dat in de eerste ronde van de race een échte rode vlag werd gegeven. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda werd geraakt door Pierre Gasly, waardoor beide coureurs de race moesten verlaten.

'Onzinstraf' Verstappen

Het gesprek van de dag was de straf voor de Nederlandse coureur. Hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de track limits bij de eerste bocht, waardoor hij 'ongeoorloofd' aan de leiding bleef voor Oscar Piastri. Verstappen en teambaas Christian Horner vonden het een 'onzinstraf'.

Grand Prix van Miami

De coureurs hebben een weekendje vrij voordat ze verplaatsen naar de Verenigde Staten. Op zondag 4 mei wordt de Grand Prix van Miami gereden.