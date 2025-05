George Russell blijft Max Verstappen én protest Red Bull de baas: 'Geen moeite gehad om hem achter me te houden'

George Russell stond zondag op het podium na de Grand Prix van Miami, maar zijn derde plaats kwam nog even onder vuur te liggen. Red Bull Racing diende een protest in tegen de Mercedes-coureur vanwege een vermeende overtreding tijdens een gele vlag-situatie. Tevergeefs: de stewards verwierpen het bezwaar en Russell behield zijn podiumplek, vóór Max Verstappen.

"Ik ben zeer tevreden met de derde plaats", reageerde Russell na afloop. "Het hele weekend heb ik moeten vechten. Ik had geen ritme, voelde me niet top in de auto. Maar toen het moest, leverde ik. Ik ben trots op dat resultaat."

De Britse Mercedes-coureur kwam ná Verstappen de pits in, maar profiteerde optimaal van een Virtual Safety Car-situatie. Daardoor verloor hij minder tijd en keerde hij vóór de Nederlander terug op de baan. Die plek gaf hij niet meer uit handen. "Ik voelde me goed in de auto en had geen moeite om Max achter me te houden", stelde Russell na zijn podiumplek.

George Russell onder vuur na gele vlag-situatie

Toch was het na de finish nog even spannend voor Russell. Red Bull vond dat Brit tijdens een gele vlag-situatie niet genoeg snelheid had geminderd en diende een protest in bij de wedstrijdleiding. De aanleiding was het moment na het uitvallen van Gabriel Bortoleto.

Verstappen meldde het direct over de boordradio: "Controleer of George van het gas ging, er hing een gele vlag." Volgens Red Bull zou Russell ondanks het liften alsnog te hard hebben gereden, wat hem een tijdstraf had kunnen opleveren.

Geen straf voor Russell: protest Red Bull van tafel

Een officiële protestprocedure volgde, compleet met schriftelijke motivering en borgsom, maar het leverde niets op. De FIA stelde vast dat Russell zijn snelheid wél voldoende had aangepast. Zijn auto reed 'significant langzamer dan de normale racesnelheid', zo luidde de conclusie van de stewards. Het protest werd verworpen en Verstappen bleef vierde.

Bij Mercedes was de opluchting groot en ook Russell kon weer lachen na een weekend vol strijd. "Ik denk dat Lando (Norris, red.) niet zo blij met me is. Tijdens de rijdersparade heb ik hem per ongeluk geraakt met een Lego-bolide", grapte hij met een knipoog. De derde plaats voelde voor de Brit als een overwinning na dagen vol worsteling en is precies het duwtje in de rug dat hij nodig heeft voor de rest van het seizoen.