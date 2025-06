Sebastian Vettel als nieuwe adviseur van Max Verstappen en Red Bull? 'Heeft hij zo onder de knie'

Helmut Marko is sinds jaar en dag één van dé gezichten van Red Bull Racing. De 82-jarige Oostenrijker wordt geprijsd als talentenscout, waarmee hij onder meer Max Verstappen naar Red Bull haalde. Daarnaast geldt hij nog altijd als één van de grote kopstukken binnen de organisatie. Toch begint zijn leeftijd mee te spelen, waardoor het einde in zicht komt. Als het aan Marko ligt is zijn ideale opvolger al in beeld.

Op de vraag of Marko zijn tot 2026 lopende contract bij Red Bull gaat uitdienen, bevestigde hij zijn toekomst bij het team in gesprek met Servus TV. Toch moet er langzaam maar zeker wel gekeken worden naar een opvolger, al blijft dit tot op heden onduidelijk.

"Ik word er niet jonger op, dat is duidelijk. Daar moet je over nadenken", zei de 82-jarige Oostenrijker zelf. Toch heeft hij wel al een idee wie hem zou kunnen opvolgen bij het team van Verstappen.

Sebastian Vettel bereidt zich voor op nieuwe rol binnen autosport

Niet geheel toevallig heeft Sebastian Vettel deze week een managementcursus afgerond aan de prestigieuze Harvard-universiteit. De 37-jarige Duitser volgde een vierdaagse opleiding over de zakelijke kant van entertainment, media en sport. Mogelijk betekent zijn nieuwe diploma een voorbode als opvolger van Marko bij Red Bull, het team waar Vettel vier keer wereldkampioen werd.

Volgens Harvard zelf wordt de opleiding omschreven als een geavanceerde businesscursus met nadruk op leiderschap, management, netwerken en professionele ontwikkeling. Daarmee lijkt Vettel zich voor te bereiden op een nieuwe rol binnen de autosport. De laatste jaren richtte hij voornamelijk op maatschappelijke problemen en zette hij zich actief in voor goede doelen, waaronder het milieu.

Helmut Marko ziet 'ideale vervanger'

Marko was in het verleden al meer dan eens lovend over Vettel en bestempelde hem als zijn 'ideale vervanger'. De Red Bull-adviseur weet als geen ander dat zijn pensioen nadert. "“Binnen al zijn Formule 1-teams is hij (Vettel, red.) een briljante strateeg geweest", blikte Marko in april terug op hun samenwerking tegenover Sky Sports.

"Het zou geweldig zijn als hij mijn werk op een dag zou overnemen. Daar heeft hij geen jaar voor nodig, na twee races heeft hij het al onder de knie. Vettel weet wat hij in de toekomst wil doen, en dat is in de eerste plaats autosport", verzekerde Marko.

'Er is maar één Helmut Marko'

In navolging van de lovende woorden van Marko reageerde Vettel in de Backstage Boxengasse-podcast. "Ik denk dat er maar één Helmut is", begon hij met een knipoog. "Dat is echt zijn rol", klonk hij, waarna de viervoudig wereldkampioen liet weten niet staat te springen om aan de slag te gaan bij Red Bull. Al sluit hij nog niets uit.

"De uitdaging is op zich heel inspirerend, en natuurlijk zijn de ervaringen van Helmut en mij in bepaalde opzichten vergelijkbaar. Hij is ook opgegroeid in de autosport, in een heel ander tijdperk, maar in wezen draait het wiel nog steeds op dezelfde manier", stelt Vettel, die wel toevoegde dat het team bewuster moet worden. "Red Bull moet ook in een nieuwe, andere richting gaan ontwikkelen."