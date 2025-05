Teamgenoot van Max Verstappen baalt enorm van zware crash in Imola: 'Echt een stomme fout'

Yuki Tsunoda was zaterdag na de kwalificatie in Imola keihard voor zichzelf. De Japanse teamgenoot van Max Verstappen crashte vroeg in Q1, nadat hij de controle over zijn RB21 verloor in een snelle bochtensectie. Tsunoda kwam er fysiek zonder kleerscheuren vanaf, maar het incident zorgt voor een flinke domper op het raceweekend.

De crash gebeurde kort na het begin van het eerste kwalificatieronde. Tsunoda reed een snelle ronde toen hij met zijn rechterwielen net te veel van de kerbstones meepakte. De auto raakte uit balans en vloog van de baan, waarna hij over de kop ging en op hoge snelheid eindigde in de bandenstapels. De rode vlag volgde direct.

Tsunoda kon gelukkig zelf uit de auto stappen. Hij werd nog uit voorzorg naar het medisch centrum gebracht, maar bleek in orde. Het incident betekende wel het einde van zijn kwalificatie, en een startplek op de laatste rij voor de race van zondag.

'Het was mijn fout'

Na afloop nam de Japanner volledige verantwoordelijkheid. "Ik heb gewoon te hard gepusht", zei hij eerlijk. "We hadden na de derde vrije training veel aanpassingen gedaan aan de auto. Misschien voelde ik me daardoor té zeker. Het was mijn fout, en dat frustreert me enorm."

Voor het team betekent de crash extra werk aan de beschadigde bolide. "De monteurs moeten nu keihard aan de slag. Dat is volledig mijn schuld. Ik bied mijn excuses aan, want de auto voelde snel, maar ik heb het zelf verpest", klinkt Tsunnoda, die nog hoopt op eerherstel in de race.

Crash komt op slecht moment voor Red Bull

Teambaas Christian Horner liet weten vooral opgelucht te zijn dat Tsunoda ongedeerd uit de crash kwam. "Het was een flinke klap, maar Yuki mankeert niets en dat is het allerbelangrijkste. Een auto kunnen we altijd opnieuw opbouwen", was Horner nog mild voor zijn coureur.

Helmut Marko, adviseur bij Red Bull, toonde zich wat bezorgder over de timing van het incident. "We staan aan het begin van een triple header met races in Imola, Monaco en Canada. Je kunt het je simpelweg niet permitteren om auto’s af te schrijven. De situatie rondom reserveonderdelen is echt kritiek", zei hij tegenover het Duitse Sky Sports.