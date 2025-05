Max Verstappen noemt nieuwste regel van FIA 'een beetje beter'

Max Verstappen heeft gereageerd op de aanpassing van een nieuwe FIA-regel. De straf voor het vloeken is teruggebracht van 10.000 euro naar 5.000 euro. De Nederlandse Formule 1-coureur noemde dat 'een beetje beter', ook WK-leider Oscar Piastri had zijn mening klaar.

De FIA maakte woensdag bekend dat de maximale straf is verlaagd van 10.000 euro naar 5000 euro, terwijl stewards de mogelijkheid hebben om een ​​straf volledig op te schorten als het de eerste overtreding is van een coureur of team.

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zorgde vorig jaar voor opwinding door het grove taalgebruik van de coureurs in de Formule 1 aan te pakken. Het stoorde hem dat het woord 'fuck' zo vaak viel. Een dag later werd Verstappen bestraft voor vloeken in de persconferentie van de FIA. Hij kreeg een taakstraf.

Protestactie Max Verstappen levert grote verandering op: 'Dat weet ik uit eigen ervaring' Heel goed nieuws voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 was vorig jaar middelpunt van een rel toen hij vloekte tijdens een persconferentie en daar een straf voor kreeg. Verstappen verzette zich openlijk tegen de regels en dat heeft effect gehad: autosportbond FIA heeft namelijk bekendgemaakt dat de straffen voor vloeken en ander wangedrag van coureurs worden aangepast.

Oscar Piastri

"Het is goed dat dit is veranderd", zegt Piastri, de aanvoerder van het WK-klassement. "De stewards hebben nu meer controle. Dat is goed. Er moet ook naar de omstandigheden worden gekeken waaronder dingen gebeuren."

Piastri is de favoriet voor de zege op het circuit in Imola. Hij wist vier van de zes races dit seizoen te winnen. "Het is een geweldige start van het seizoen geweest", stelt Piastri. "Ik heb een ongelooflijk snelle auto. En ik kan er goed in rijden. Dat geeft veel voldoening."

Voormalig topcoureur heeft serieuze waarschuwing voor concurrenten Max Verstappen: 'Dat moeten ze voorkomen' Voormalig Formule 1-coureur en huidig Sky Sports F1-analist Martin Brundle heeft een serieuze waarschuwing voor McLaren. Volgens de Brit moet het team goed opletten hoe de dynamiek tussen coureurs Lando Norris en Oscar Piastri is gedurende het seizoen.

Thuisrace voor 18-jarige talent

De Italiaan Kimi Antonelli maakt zijn debuut in Imola. De 18-jarige coureur van Mercedes kijkt ernaar uit voor eigen publiek te rijden. "Dit is mijn echte thuisrace in Italië. Ik woon 30 kilometer van het circuit. Mijn familie en vrienden komen kijken. Dat is heel speciaal. Ik zou graag winnen. Maar als ik realistisch ben, dan zou een plaats op het podium al een droom zijn."

Bijzondere weersomstandigheden tijdens GP Emilia-Romagna: donkere wolken boven Max Verstappen? In het Noord-Italiaanse Imola vindt komend weekend de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna plaats. In de regio is een grote kans op regen- en onweersbuien. Toch is er een kans dat het circuit volledig droog blijft.

Grand Prix van Emilia-Romagna

Het raceweekend op Imola begint vrijdag met twee vrije trainingen. Zondag is de race, mogelijk met kans op regen. De precieze tijden voor elk onderdeel vind je hier.