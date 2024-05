Lando Norris stunt in Miami met eerste zege, Max Verstappen kwam snelheid tekort

Lando Norris heeft voor het eerst in zijn carrière een Formule 1-race gewonnen. De Engelsman was bij de Grand Prix van Miami te snel voor Max Verstappen. Na een safety car kon de Nederlander de snelheid van Norris niet meer bijbenen.

Verstappen knalde direct weg bij de GP van Miami. Toen hij wilde insturen voor de eerste bocht, werd hij wel bijna getorpedeerd door teamgenoot Sergio Pérez, die zich verremde. Uiteindelijk raakte de Mexicaan niemand en kwam hij vrij snel weer terug op de baan.

Eerste pitstops

Na een ronde of elf (van de 57) zagen we de eerste pitstops. Alle coureurs zetten harde banden onder hun auto. De verwachting was vooraf al dat de zachte banden niet gebruikt zouden worden tijdens de race. Veel coureurs begonnen de race op mediums.

Vervolgens was het wachten op de pitstops van de leiders van de wedstrijd. In ronde 16 leidde Verstappen voor Oscar Piastri, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Pérez en Lando Norris (in die volgorde). De twee Mercedes-coureurs, Lewis Hamilton en George Russell, volgden daarachter.

Max Verstappen beunt paaltje uit de grond

Na een ronde of 22 maakte Verstappen een missertje, waarbij hij een paaltje uit de grond reed. Het leek hem geen voorvleugelschade op te leveren, maar dat paaltje lag wel midden op het circuit. Er moest een virtual safety car aan te pas komen om het op te lossen.

Veel coureurs maakten van die gelegenheid gebruik om een 'gratis' pitstop te maken. Verstappen - die ook nog moest pitten - reed op dat moment aan de andere kant van de baan. Geen gratis bandenwissel voor hem, dus. Toch maakte hij alsnog een stop, waardoor hij terugviel naar plek vier.

Raar safety car-moment

Later stond Logan Sargeant, die een thuisrace reed als Amerikaan, omgekeerd in de muur. De Williams-coureur moest opgeven, terwijl er weer een safety car aan te pas moest komen. Verstappen was inmiddels alweer opgeschoven naar de tweede plek en zat nu vlak achter Norris, die een gratis pitstop kon maken.

Alle andere coureurs reden al achter de safety car, maar mochten de veiligheidsauto inhalen, om er vervolgens weer achter aan te sluiten. Zo kon Norris op P1 blijven rijden, in plaats van dat hij iedereen een rondje zou lappen.

Lando Norris gaat voor eerste zege

In ronde 32 van de 57 werd de race weer hervat. Verstappen zat direct heel scherp op Norris en deed meteen een poging, maar kon de Engelsman in de eerste bocht nog niet inhalen. Daarna liep de McLaren-coureur langzaam uit op Verstappen.

Na een paar ronden werd duidelijk dat Norris een hoger tempo had dan de Nederlander en kregen de fans in Miami door dat een stunt mogelijk was. De Britse coureur had namelijk nog nooit een race gewonnen.

Spannend einde

Verstappen reed met nog een ronde of zeven te gaan op ruim vijf seconden van Norris, die steeds dichter bij zijn eerste zege kwam. Maar ondertussen zat Leclerc nog maar op twee seconden van Verstappen.

Norris moet vaker Koningsdag vieren in Nederland, want blijkbaar ga je daar races van winnen. Een prachtige dag voor de Britse coureur met een Vlaamse moeder. Het was zijn 110e race en dus eindelijk een zege.