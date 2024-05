Max Verstappen looft Red Bull in aanloop naar GP Emilia-Romagna: 'Het team heeft hard gewerkt'

Na een weekendje rust verhuist het hele F1-circus inclusief Max Verstappen naar Italië, voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De vorige race eindigde de Nederlander verrassend genoeg als tweede achter Lando Norris, dus was er werk aan de winkel voor het team uit Milton Keynes. En volgens Verstappen hebben ze hard hun best gedaan.

"Het team, in Milton Keynes en op het circuit, heeft heel hard gewerkt en ik ben deze week op fabriek geweest om me in de sim voor te bereiden. Het is ook leuk om weer in Europa te racen, dus we kijken ernaar uit om te zien wat het weekend brengt", vertelt Verstappen in een reactie aan zijn eigen website.

'Iconisch circuit'

Het wordt ongetwijfeld een memorabele race op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Dit jaar is het dertig jaar geleden dat de legendarische Ayrton Senna overleed op dat circuit in Imola. Onlangs werd er al stilgestaan bij de sterfdag van de Braziliaan. Oud-wereldkampioen Sebastian Vettel kruipt dit weekeinde in de McLaren MP4/8 van Senna.

Verstappen: "Imola is altijd een iconisch circuit om op te racen en we zijn blij om weer terug te zijn nadat de Grand Prix vorig jaar werd geannuleerd. We hebben hier een aantal geweldige teamresultaten behaald en het is altijd interessant om op een old school circuit als dit te racen, omdat het erg technisch is, met een aantal lastige combinaties van bochten en remzones."

Overstroming Imola

In 2023 werd de Grand Prix van Emilia-Romagna geschrapt vanwege hevige regenval in de regio rond Imola. Het noodweer kostte meer dan tien mensen het leven. Uiteindelijk werd besloten dat er niet geracet kon worden. Yuki Tsunoda stak destijds zijn handen uit de mouwen om het water weg te krijgen uit Faenza, de thuisbasis van Visa Cash App RB (toen AlphaTauri).

Max Verstappen bewaart goede herinneringen aan de Grand Prix van Emilia-Romagna. De twee edities voor vorig jaar kwam hij namelijk als eerste over de streep. In beide jaren werd de coureur van Red Bull ook wereldkampioen. Tijdens de laatste editie greep Verstappen ook pole position en de snelste raceronde. Daar zal hij dit keer ook voor tekenen.