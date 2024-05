'Goede herinneringen op dit circuit': Max Verstappen racet in Miami met speciale 'Amerikaanse helm'

Max Verstappen is al in Miami voor de grand prix aldaar. De Nederlander is door zij dominantie vanzelfsprekend koploper in de WK-stand en heeft zin in het (sprint)weekend. Hij liet er zelfs een speciale helm voor ontwerpen.

Volgens Verstappen is Miami vooral zwaar vanwege de hitte en luchtvochtigheid. "Het is een interessant circuit met een mooie mix van bochten en lange rechte stukken, dus het zal van cruciaal belang zijn om tijdens het weekend zoveel mogelijk over de auto te leren", laat hij in een reactie aan zijn eigen site weten. "Het circuit is goed om te racen, met enkele hogesnelheidsbochten en het wordt interessant omdat dit de tweede sprintrace op rij is."

De vorige was een succesvolle. Verstappen pakte twee weken geleden in China bijna de volle buit; hij was de beste in de sprintrace en hoofdrace, alleen de snelste raceronde ontbrak. Inmiddels heeft de Nederlander wel al een voorsprong van 25 punten in het wereldkampioenschap op teamgenoot en nummer 2 Sergio Pérez.

Amerikaanse helm

In Miami zal het ongetwijfeld druk zijn, met ook de nodige celebrity's. Verstappen was in 2022 en 2023 de snelste op het Miami International Autodrome bij het Hard Rock Stadium in Miami Gardens. "Het is altijd een druk weekend op en naast de baan en we hebben goede herinneringen op dit circuit. Miami zorgt voor een goede en enerverende sfeer voor de fans", aldus Verstappen.

Dit keer doet Verstappen mee met een speciale helm. "Ik kijk ernaar uit om dit weekend te racen met mijn nieuwe speciale Amerikaanse helm met een ontwerp dat de passie van de fans voor de sport weerspiegelt."