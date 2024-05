Red Bull bevestigt vertrek meesterontwerper Adrian Newey: 'Hij stapt uit de Formule 1'

Adrian Newey gaat weg uit de Formule 1. Red Bull Racing heeft het vertrek van de meesterontwerper woensdagochtend bevestigd. Zijn vertrek hing al in de lucht, maar is per begin 2025 definitief. Newey was sinds 2006 de ontwerper van diverse kampioenschapwinnende Red Bull-auto's, onder andere die van Max Verstappen.

Red Bull Racing laat in een uitgebreid statement weten dat hij in het eerste kwartaal van 2025 'uit de Formule 1 stapt'. Hij gaat zich dit seizoen nog gewoon bemoeien met de auto's van Verstappen en teamgenoot Sergio Perez en gaat ondertussen verder bouwen aan Red Bulls eerste hypercar, de RB17. Die moet vanaf 2025 zo sterk mogelijk zijn om de nieuwe periode in de racewereld te domineren.

Reactie Newey

"Al toen ik een klein jongetje was, droomde ik ervan om snelle auto's te ontwerpen. Ik prijs mezelf gelukkig dat die droom onder andere in de Formule 1 is uitgekomen", zegt Newey in een reactie. "Het is bijna twee decennia mijn eer geweest om een sleutelrol te spelen in de opmars van Red Bull van nieuwkomer tot kampioensteam."

Christian Horner

Waarom hij dan toch weggaat, terwijl de hele Formule 1-wereld hem nog altijd ziet als één van de beste ontwerpers ooit? "Het voelt als de tijd om het stokje over te dragen. Ik zoek nieuwe uitdagingen voor mezelf. Maar tot de tijd dat ik wegga, zal mijn focus blijven liggen op de ontwikkeling van de RB17." Daarna bedankt hij nog een hoop mensen, onder wie Red Bull-topmannen Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya. Ook teambaas Christian Horner wordt uitvoerig bedankt en zelfs 'een vriend' genoemd.

Het gerucht dat Newey juist vanwege Horner weg zou willen gaan bij Red Bull, kan dus de prullenbak in. Of hij speelt het toneelstukje goed mee en bewaart in de officiële communicatie de vrede. Het gerucht ging dat Newey niet in een strijd binnen Red Bull zou willen belanden na het schandaal rondom het grensoverschrijdend gedrag van Horner. Er zou nog steeds onenigheid zijn binnen het team.

Reactie Horner

Horner reageert in het statement over Newey als teambaas ook louter lovend. "Al onze hoogtepunten in de afgelopen twintig jaar zijn gekomen aan de hand van Newey. Zijn visie en genialiteit hebben ons aan dertien titels in twintig seizoenen geholpen. Zijn talent om verandering te omarmen en innovatie te vinden hebben van Red Bull Racing een grotere kracht gemaakt dan de eigenaren ooit hebben kunnen bevroeden", zegt Horner.

'Echte legende'

"Voor mij persoonlijk waren de afgelopen 19 jaar samen vooral leuk. Toen hij bij ons team kwam, was hij al een superster. Twee decennia en dertien titels later verlaat hij ons als echte legende. Zijn ontwerp voor de RB17 zal altijd een testament zijn voor zijn nalatenschap bij Red Bull Racing."

The Team announces that Chief Technical Officer Adrian Newey will leave the Red Bull Technology Group in the first quarter of 2025.



The engineering supremo will step back from Formula 1

design duties to focus on final development and delivery of Red Bull’s first hypercar, the… pic.twitter.com/jkYL0EiU7B — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 1, 2024