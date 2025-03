Verbazing om Lewis Hamilton en de omgang met zijn hond Roscoe: 'Extreem gevaarlijk'

Fans van Formule 1-coureur Lewis Hamilton en zijn hond Roscoe zijn vol verbazing na een opvallende video op Instagram. De 40-jarige heeft zijn huisdier op een strikt dieet gezet, merken volgers op.

Dat blijkt uit een filmpje op het Instagramaccount van de hond. Hamilton heeft een speciaal profiel voor Roscoe gemaakt op het platform onder de naam roscoelovescoco. De bulldog heeft 1,1 miljoen volgers.

Hamilton deelt op het account wat zijn huisdier te eten krijgt. En dat leidt tot veel verbazing in de reactie. De bulldog kauwt op een stengel selderij. Het ziet er niet uit alsof hij dat echt lekker vindt.

Roscoe trekt de groene bladeren van de stengel af en spuugt die vervolgens meteen weer uit. "Het lijkt erop dat je er niet van houdt", schrijft iemand richting de hond. "Roscoe is in zijn gezonde tijdperk", reageert iemand anders. Veel mensen schrijven over de manier waarop Roscoe het eten weer uitspuugt.

Vegan

In de bio van het account op Instagram geeft Hamilton een verklaring over de levensstijl van Roscoe. "Ik ben een vegan bulldog", is daar te lezen. Hij krijgt dus helemaal geen dierlijke producten van de Ferrari-coureur. "Ik hou van reizen, met de bal spelen en wil aandacht van alle meisjes. Vooral als ze mijn achterwerk aaien", staat er ook geschreven.

'Extreem gevaarlijk'

Sommigen vragen zich wel af of zo'n vegan dieet goed is voor een hond. In Daily Mail spreekt een voedingsdeskundige voor huisdieren zich uit. "We adviseren dat een vegan dieet voor een hond nauwlettend in de gaten wordt gehouden door een dierenarts."

Een andere dierenarts noemt de levensstijl 'extreem gevaarlijk' voor honden. "Honden en katten hebben scherpere tanden om vlees te eten. Het kan problematisch zijn als huisdieren dat niet te eten krijgen."

Dieet Lewis Hamilton

Hamilton moet zelf ook op zijn voeding letten. Zeker nu hij dit seizoen voor Italiaanse renstal Ferrari rijdt. De zevenvoudig wereldkampioen is namelijk groot liefhebber van pizza en pasta. "Ik heb de laatste paar weken zo veel pizza's gegeten", zei hij in de voorbereiding op het huidige Formule 1-seizoen. "Maar grappig genoeg ben ik wel afgevallen."

Toch zal hij de Italiaanse verleidingen moeten weerstaan. "Ik kan niet het hele jaar pizza eten. Anders pas ik niet meer in de auto."